Svet

BACILI JE SA MOSTA, PA VIKALI "KONOPAC, KONOPAC" Novi detalji smrti Marije (21), dok je letela 40 metara shvatila da ide u smrt (VIDEO)

D.D.

15. 06. 2026. u 14:51

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NAKON tragične smrti Marije Eduarde Rodriges de Freitas (21), koja je bačena u smrt sa mosta u Brazilu, isplivali su novi detalji nesreće.

БАЦИЛИ ЈЕ СА МОСТА, ПА ВИКАЛИ КОНОПАЦ, КОНОПАЦ Нови детаљи смрти Марије (21), док је летела 40 метара схватила да иде у смрт (ВИДЕО)

Foto: Društvene mreže

Tragediju su snimile i kamere, kao i trenutak kada ona pada u smrt četrdeset metara ispod mosta, gde je udarila o čvrsto tlo.

Kako piše nemački Bild, neverovatno je da je ekipa za skakanje zaboravila da priveže sigurnosni konopac za nju.

Dok je padala, jeziv krik je odjekivao kroz klisuru: "Konopac, momci, konopac!"

Iako se na snimku ne vidi trenutak udara o zemlju, upozoravamo čitaoce da je video materijal uznemirujuće sadržine.

Trojica muškaraca (27, 32 i 42) sada su u fokusu istrage.

Iako su se bavili opasnim adrenalinskim sportom zaboravili su glavnu i osnovnu stvar - sigurnosno uže.

Nakon tragedije, njih trojica su kukavički pobegli.

Foto: Instagram

 

U međuvremenu su uhapšeni i nalaze se u pritvoru zbog sumnje na ubistvo iz nehata.

Kako pišu brazilski mediji, oni nisu radili u bilo kakvoj registrovanoj kompaniji.

Njihov advokat je izjavio da skakanje sa mosta nije zabranjeno, i da je to ranije bilo tolerisano.

Nema bezbednosnih mera na mostu

Prema gradskoj administraciji, odgovornost za most je na federalnoj brazilskoj vladi.

Gradonačelnik Limeire Murilo Feliks izjavio je da se mora istražiti i odgovornost za nedostatak kontrole pristupa federalnoj imovini, koja "godinama predstavlja poznate rizike i još uvek nema potrebne bezbednosne mere."

Navodno, bezbednosne mere su tražene mesecima, ali nisu sprovedene.

- Nažalost, ova nepažnja savezne vlade sada je dovela do još jedne tragedije u Limeiri.

Političar je incident nazvao "ubistvom" i izjavio da je na mostu već bilo nekoliko smrtnih slučajeva. Istraga o tačnim okolnostima nesreće je u toku.

(Bild/Kurir)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO I ONO NA DORĆOLU: Matija Bećković na sceni teatra humanosti Fondacije Mozzart

"OVO I ONO" NA DORĆOLU: Matija Bećković na sceni teatra humanosti Fondacije Mozzart