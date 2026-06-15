BACILI JE SA MOSTA, PA VIKALI "KONOPAC, KONOPAC" Novi detalji smrti Marije (21), dok je letela 40 metara shvatila da ide u smrt (VIDEO)
NAKON tragične smrti Marije Eduarde Rodriges de Freitas (21), koja je bačena u smrt sa mosta u Brazilu, isplivali su novi detalji nesreće.
Tragediju su snimile i kamere, kao i trenutak kada ona pada u smrt četrdeset metara ispod mosta, gde je udarila o čvrsto tlo.
Kako piše nemački Bild, neverovatno je da je ekipa za skakanje zaboravila da priveže sigurnosni konopac za nju.
Dok je padala, jeziv krik je odjekivao kroz klisuru: "Konopac, momci, konopac!"
Iako se na snimku ne vidi trenutak udara o zemlju, upozoravamo čitaoce da je video materijal uznemirujuće sadržine.
Trojica muškaraca (27, 32 i 42) sada su u fokusu istrage.
Iako su se bavili opasnim adrenalinskim sportom zaboravili su glavnu i osnovnu stvar - sigurnosno uže.
Nakon tragedije, njih trojica su kukavički pobegli.
U međuvremenu su uhapšeni i nalaze se u pritvoru zbog sumnje na ubistvo iz nehata.
Kako pišu brazilski mediji, oni nisu radili u bilo kakvoj registrovanoj kompaniji.
Njihov advokat je izjavio da skakanje sa mosta nije zabranjeno, i da je to ranije bilo tolerisano.
Nema bezbednosnih mera na mostu
Prema gradskoj administraciji, odgovornost za most je na federalnoj brazilskoj vladi.
Gradonačelnik Limeire Murilo Feliks izjavio je da se mora istražiti i odgovornost za nedostatak kontrole pristupa federalnoj imovini, koja "godinama predstavlja poznate rizike i još uvek nema potrebne bezbednosne mere."
Navodno, bezbednosne mere su tražene mesecima, ali nisu sprovedene.
- Nažalost, ova nepažnja savezne vlade sada je dovela do još jedne tragedije u Limeiri.
Političar je incident nazvao "ubistvom" i izjavio da je na mostu već bilo nekoliko smrtnih slučajeva. Istraga o tačnim okolnostima nesreće je u toku.
(Bild/Kurir)
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