ZELENSKI IZNEO ŠOKANTNE TVRDNJE: Navodno presreo tajne izveštaje ruskih obaveštajaca

PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski objavio deklasifikovane presretnute izveštaje ruskih obaveštajnih službi, koji ukazuju na produbljivanje krize u Rusiji.

Photo: Twitter/printscreen/@NiranjanGhatule

Interni dokumenti, prvobitno pripremljeni za sto Vladimira Putina, predviđaju da će do izbora za Državnu dumu 20. septembra javno neodobravanje ruskog lidera postepeno rasti na najmanje 33%.

Istovremeno, podrška vladajućoj stranci Jedinstvena Rusija naglo opada, što izaziva porast regionalnog protestnog raspoloženja.

Ukrajinska obaveštajna služba presrela je poverljive interne dokumente o anketama i prognozama, prvobitno namenjene najvišim nivoima ruske vlasti, otkrivajući da je Kremlj sve više zabrinut za sopstvenu unutrašnju stabilnost.

Zelenski je na Telegram kanalu pokazao interne projekcije ruske države koje pokazuju unutrašnji položaj ruskog predsednika Vladimira Putina dok se zemlja približava kritičnoj političkoj prekretnici.

#BREAKING: 🇺🇦Zelensky Reveals Intercepted Intel from Putin’s Desk



Zelensky has declassified intercepted Russian intelligence forecasts that indicate a deepening domestic crisis for the Kremlin.



The internal documents, originally prepared for Vladimir Putin’s desk, project that… pic.twitter.com/tdpCmoWcIx — Niranjan Ghatule (@NiranjanGhatule) June 14, 2026

Procurele prognoze

Presretnuti dokumenti pružaju poverljivu procenu raspoloženja ruske javnosti uoči zakazanih parlamentarnih izbora.

- Takozvani indikatori nezadovoljstva Rusa Putinom nastaviće stalno da rastu - izjavio je Zelenski.

- On (Putin) je već počeo da se navikava na ideju da se rast nezadovoljstva ne može zaustaviti i da se ovaj indikator neće 'stabilizovati' pre septembra, kada su u Rusiji zakazani parlamentarni izbori- naveo je Zelenski.

Prema podacima koje je dobio Kijev, interni ruski analitičari predviđaju da će do 20. septembra 2026. godine 55% ruskog stanovništva odobravati Putinove postupke, dok će 33% eksplicitno izraziti neodobravanje, ostavljajući tako prostor od 12% neodlučnih.

I, kako se navodi, vladajuća stranka Jedinstvena Rusija takođe doživljava krizu poverenja.

Obaveštajni izveštaji beleže "stabilan trend pada" podrške vladajućoj frakciji.

Štaviše, dokumenti detaljno opisuju značajan i merljiv rast "protestnog raspoloženja" u različitim ruskim regionima.

Dronovi, gubici i letnje krize

- Očigledno je da se trendovi neće promeniti, i vremenom to može značiti da će se sporazum morati zaključiti sa nekim drugim iz Rusije - zaključio je Zelenski.

(Kyiv Post)