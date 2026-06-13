"RUSKE SNAGE NAPREDUJU NA SVIM PRAVCIMA!" Putin nikad jasniji: Neprijatelj nije u stanju da obuzda ovaj pritisak

ORUŽANE snage Ruske Federacije napreduju na svim pravcima u zoni Specijalne vojne operacije, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na sastanku o razvoju Donjecke i Luganske Narodne Republike, Zaporoške i Hersonske oblasti.

Foto: Tanjug/AP/Alexander Kazakov

- Naše trupe održavaju stratešku prednost, samouvereno napreduju i nikakav obim granatiranja ili napada dronovima neće promeniti ovu situaciju - poručio je Putin.

Napredak je u toku na svim pravcima, neprijatelj nije u stanju da obuzda ovaj pritisak i pribegava otvoreno terorističkim metodama, istakao je predsednik.

- Izvode napade na civilne objekte i infrastrukturu, na putnički saobraćaj - naglasio je ruski predsednik.

On je zahvalio svim stanovnicima Donbasa i Novorusije na hrabrosti i istrajnosti.

- Ponavljam, potrebno je ne samo da obnovimo i popravimo sve što je uništeno i oštećeno, već da postavimo temelje za fundamentalnu transformaciju ekonomije i industrije Donbasa i Novorusije. Moramo da obezbedimo da sve sfere života u ovim regionima dobiju snažan podsticaj za razvoj, kako bi ljudi videli stvarne promene na bolje. To je naš ključni nacionalni zadatak - naglasio je Putin.

Predsednik je podsetio da je pre više od tri godine, u aprilu 2023. godine uspostavljen kompleksan program o socijalno-ekonommskom razvoju. Tada su postavljeni zadaci kako bi se obezbedila integracija ruskih istorijskih regiona u jedinstveni pravni, ekonomski, obrazovni, kulturni prostor države.

Na današnjem sastanku je predviđeno da se govori o rezultatima postignutim u ovoj oblasti, kao i da se analizira u kojim prvacima su potrebni dodatni napori, dodao je predsednik.

(RT Balkan)

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