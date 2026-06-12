MELONIJEVA IZGUBILA ŽIVCE: Zbog Ukrajine nastao haos na sednici u Rimu
PREMIJERKA Italije Đorđa Meloni emotivno je reagovala na kritike opozicionih poslanika povodom pomoći Ukrajini, piše list "Il Foljo", prenose RIA Novosti.
Oštru reakciju šefice vlade izazvao je govor poslanice stranke Napred, Italijo Laure Raveto, koja ju je optužila za izdaju interesa zemlje.
- Moramo u potpunosti obustaviti finansijsku i vojnu podršku Ukrajini, jer se time krši član 11 našeg Ustava. Gas treba nabavljati tamo gde je jeftiniji, a ne od Amerike po ceni četiri puta većoj nego što je u Rusiji - istakla je.
Meloni je već na početku sednice pokušala da uputi zamerke opozicionim poslanicima, ali je njihova kritika spoljnopolitičkog kursa premijerke samo dodatno zaoštrila situaciju.
- Svako ko izda program na osnovu kojeg je izabran radi u korist levice - odgovorila je Raveto na primedbe premijerke.
U februaru je ruski ambasador u Italiji Aleksej Paramonov izjavio da pomoć Rima kijevskom režimu izaziva sve više pitanja među italijanskim građanima koji sve više zahtevaju socijalno i nacionalno orijentisanu politiku.
(RT Balkan)
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