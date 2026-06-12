PREMIJERKA Italije Đorđa Meloni emotivno je reagovala na kritike opozicionih poslanika povodom pomoći Ukrajini, piše list "Il Foljo", prenose RIA Novosti.

Foto: Tanjug/Roberto Monaldo/LaPresse via AP

Oštru reakciju šefice vlade izazvao je govor poslanice stranke Napred, Italijo Laure Raveto, koja ju je optužila za izdaju interesa zemlje.

- Moramo u potpunosti obustaviti finansijsku i vojnu podršku Ukrajini, jer se time krši član 11 našeg Ustava. Gas treba nabavljati tamo gde je jeftiniji, a ne od Amerike po ceni četiri puta većoj nego što je u Rusiji - istakla je.

Meloni je već na početku sednice pokušala da uputi zamerke opozicionim poslanicima, ali je njihova kritika spoljnopolitičkog kursa premijerke samo dodatno zaoštrila situaciju.

- Svako ko izda program na osnovu kojeg je izabran radi u korist levice - odgovorila je Raveto na primedbe premijerke.

U februaru je ruski ambasador u Italiji Aleksej Paramonov izjavio da pomoć Rima kijevskom režimu izaziva sve više pitanja među italijanskim građanima koji sve više zahtevaju socijalno i nacionalno orijentisanu politiku.

(RT Balkan)

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