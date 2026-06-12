"RUSIJA NE TRAŽI SUKOB SA NATO PAKTOM": General Alijanse izneo šok tvrdnje u Berlinu
RUSIJA ne traži sukob sa Alijansom, saopštio je glavni komandant Združenih snaga NATO-a u Evropi, američki general vazduhoplovstva Aleksus Grinkevič na vazduhoplovnoj izložbi ILA 2026 u Berlinu.
Odgovarajući na pitanja o mogućnosti da Moskva upotrebi vojnu silu protiv baltičkih država, Grinkevič je rekao: „Veoma pažljivo sam proučavao obaveštajne podatke. Rusija ne traži konflikt.“
Prema njegovim rečima, u Moskvi dobro razumeju šta znači pojam odbrambenog saveza i svesni su da NATO ima niz „asimetričnih prednosti“.
S druge strane, general-potpukovnik nemačke vojske Kristijan Frojding izjavio je na istom skupu da unutar NATO-a postoji „širok konsenzus“ da bi do sukoba sa Rusijom moglo doći pre 2030. godine.
„2029. godina nije nemačka procena. To su obaveštajni podaci usaglašeni u NATO-u“, naveo je Frojding, dodajući da bi Rusija mogla da deluje i ranije.
Predsednik Finske Aleksandar Stub izjavio je 7. juna da ne veruje u tvrdnje da Rusija planira napad na NATO.
„Rusija će nastaviti da testira zemlje NATO-a, ali do sukoba neće doći“, poručio je on.
Rusko rukovodstvo je više puta odbacilo tvrdnje o mogućem napadu na Evropu. Ruski predsednik Vladimir Putin ranije je izjavio da Rusija nema „nikakav razlog“ da ratuje sa zemljama NATO-a.
„Ni geopolitički, ni ekonomski, ni politički, ni vojni interes ne postoji“, poručio je Putin.
On je kasnije ocenio da „sve zemlje NATO-a ratuju protiv Rusije“ i naglasio da je ruska vojska danas, prema njegovom mišljenju, najsposobnija borbena sila na svetu.
(Sputnjik)
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