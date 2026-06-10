NESVAKIDAŠNJA PORUKA IZ MOSKVE: Vanzemaljci pozvani da ubede Starmera da ode sa funkcije
KIRIL Dmitrijev, šef Ruskog fonda za direktne investicije i specijalni predstavnik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom, apelovao je na vanzemaljce da ubede britanskog premijera Kira Starmera da podnese ostavku.
- Dragi vanzemaljci, dok se pripremate za kontakt sa čovečanstvom, molimo vas da pokažete svoju svemoć i ljubaznost tako što ćete ubediti Kira Starmera da podnese ostavku - napisao je Dmitrijev na društvenoj mreži Iks.
Prema njegovim rečima, za ovo nije potrebna ni invazija ni upotreba svemirske tehnologije.
Ruski zvaničnik je napomenuo da bi bilo dovoljno da se Starmeru prenese mišljenje javnosti o njemu i pokaže da njegova ostavka može doneti nadu zapadnoj civilizaciji.
Dmitrijev je ranije komentarisao izveštaje o velikim antiimigrantskim protestima koji su izbili u Belfastu, u Severnoj Irskoj.
Istakao je da Starmerova politika podstiče unutrašnje sukobe u Ujedinjenom Kraljevstvu.
(Sputnjik)
Preporučujemo
"OVO JE SVETOGRĐE" Ukrajinski dron pogodio istorijski kompleks u Sevastopolju, vlasti besne
10. 06. 2026. u 08:08
MEDVEDEV O NOVIM SANKCIJAMA: Počeo otvoreni rat zapadnog sveta protiv naše zemlje
10. 06. 2026. u 07:42
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NAŠE KOMŠIJE OKRENULE LEĐA UKRAJINI: Veliki šamar za Zelenskog
BUGARSKI ministar odbrane, Dimitar Stojanov, izjavio je danas da ta zemlja neće više da šalje oružje Ukrajini.
09. 06. 2026. u 15:10
HRVATSKA SE OPASNO NAORUŽAVA: Stiže francusko oružje, Zagreb modernizuje i nemačke haubice
HRVATSKA će, osim nabavke 18 novih samohodnih haubica "cezar" od Francuske, modernizovati i 14 postojećih nemačkih "pancir" haubica koje je kupila 2014. godine, proizlazi iz zajedničke izjave o pojačanoj saradnji nemačke i hrvatske vlade.
09. 06. 2026. u 12:21
NASTAJE NOVA DRŽAVA? Srpske komšije se ujedinjuju sa susedima - za moćnu državu od 22 miliona duša i 272.200 km²
"UNIONISTIČKI pokret je oduvek postojao i on je i dalje živ unutar našeg društva. Nesumnjivo je da je ova diskusija legitiman deo političkog procesa u zemlji. Ja lično nikada ne bih mogao da glasam protiv ujedinjenja."
02. 06. 2026. u 21:24
Komentari (0)