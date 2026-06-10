KIRIL Dmitrijev, šef Ruskog fonda za direktne investicije i specijalni predstavnik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom, apelovao je na vanzemaljce da ubede britanskog premijera Kira Starmera da podnese ostavku.

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- Dragi vanzemaljci, dok se pripremate za kontakt sa čovečanstvom, molimo vas da pokažete svoju svemoć i ljubaznost tako što ćete ubediti Kira Starmera da podnese ostavku - napisao je Dmitrijev na društvenoj mreži Iks.

Prema njegovim rečima, za ovo nije potrebna ni invazija ni upotreba svemirske tehnologije.

Ruski zvaničnik je napomenuo da bi bilo dovoljno da se Starmeru prenese mišljenje javnosti o njemu i pokaže da njegova ostavka može doneti nadu zapadnoj civilizaciji.

Dmitrijev je ranije komentarisao izveštaje o velikim antiimigrantskim protestima koji su izbili u Belfastu, u Severnoj Irskoj.

Istakao je da Starmerova politika podstiče unutrašnje sukobe u Ujedinjenom Kraljevstvu.

(Sputnjik)



