MAĐAR I ORBAN PODNELI PRIJAVE O PRIHODIMA: Novi premijer znatno bogatiji - pogledajte šta sve poseduje

NOVI mađarski premijer, Peter Mađar, znatno je bogatiji od svog prethodnika, Viktora Orbana.

Foto: Ferenc ISZA / AFP / Profimedia /Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia

Ovaj zaključak proizilazi iz njihovih deklaracija o prihodima objavljenih na veb stranici nacionalnog parlamenta.

Zbog promene vlade nakon parlamentarnih izbora 12. aprila, svi novi i bivši političari, uključujući ministre i poslanike, bili su dužni da dostave takva dokumenta do 9. juna.

Mađar, kao lider stranke Tisa, koja je pobedila na izborima, stupio je na dužnost 9. maja, istog dana kada je istekao Orbanov mandat, koji je završen nakon 16 godina neprekidne vladavine. Međutim, tokom ovog vremena, na Orbanovom bankovnom računu akumulirano je samo 9,1 milion forinti (25.600 evra) - ovaj iznos je naveden u koloni „štednja i investicije“ njegove deklaracije.

On i njegova supruga poseduju kuću u 12. okrugu Budimpešte, na Budimskim brdima, kao i nekretnine u svom rodnom gradu Felčutu (županija Fejer).

U njegovoj deklaraciji o imovini ne pominju se nikakve akcije kompanije ili druge hartije od vrednosti. Takođe nema dugove. Poslednjih godina, Orbanova plata kao premijera i poslanika iznosila je 14.000 evra mesečno. Nakon izbornog poraza, podneo je ostavku na mesto u parlamentu, ali je ostao predsednik stranke Fides - Mađarska građanska unija. Neće primati nikakvu nadoknadu za ovu poziciju.

Kao bivši premijer, Orban će imati službeni automobil sa vozačem 16 godina i kancelariju sa dva asistenta osam godina, a sve to plaća država.

Svoju otpremninu od preko 100.000 evra donirao je sirotištu „Dobri Samarjanin“ u Zakarpatju, domu mađarske nacionalne manjine.

Investicije i Jamaha klavir

Nasuprot tome, Mađar je u svojoj deklaraciji o imovini prijavio znatno veću ušteđevinu.

Poseduje hartije od vrednosti u nekoliko investicionih fondova, uključujući investicione sertifikate OTP banke, u ukupnom iznosu od 197.000 evra.

Takođe ima 5 miliona forinti (14.000 evra) u gotovini. Pre nego što je ušao u politiku, Mađar je vodio državnu kancelariju za studentske kredite.

Kao i Orban, poseduje kuću u prestižnom 12. okrugu Budimpešte, kao i stan od 49 kvadratnih metara.

Mađar poseduje imanje od 1.000 kvadratnih metara i nerazvijenu parcelu u Balatonhenju, blizu jezera Balaton.

Takođe je prijavio Volvo XC60, Jamaha klavir i dve slike.

Ima kredite u ukupnom iznosu od 60.000 evra. Glavna tema kampanje stranke Tisa bila je borba protiv korupcije, a novi premijer je obećao da će kroz parlament progurati zakon usmeren na rešavanje ovog problema.

Mađar je takođe pozvao na izmene u procesu poreske prijave, tvrdeći da on trenutno sprečava vlasti da vrše adekvatan nadzor nad prihodima i imovinom javnih službenika.

(Tass)

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