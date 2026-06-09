SUSPENDOVAN GLAVNI TUŽILAC U HAGU: Naredio hapšenje Putina i Netanjahua, sada na udaru zbog seksualnog uznemiravanja

GLAVNI tužilac Međunarodnog krivičnog suda (MKS) Karim Kan suspendovan je sinoć sa dužnosti zbog sumnje na seksualno uznemiravanje, prenosi danas DPA.

Peter Dejong / AFP / Profimedia

Konačna odluka o njegovoj eventualnoj smeni sa dužnosti biće doneta na posebnoj sednici država članica suda, saopštilo je nadzorno telo MKS-a u Hagu. Sednica će biti održana što je pre moguće.

Izvršni odbor nadzornog tela MKS-a poručio je da je takva procena doneta na osnovu „izveštaja o istrazi koju je sprovela Kancelarija Ujedinjenih nacija za unutrašnje nadzorne službe (OIOS), dokaza, saveta ad hok panela sudskih stručnjaka i pisanih podnesaka“.

Optužbe iz 2024. godine

Godine 2024. bliska koleginica optužila je britanskog tužioca za seksualno nedolično ponašanje. Kan ju je navodno više puta uznemiravao tokom dužeg perioda i primoravao na seksualne radnje, piše DPA.

Komisija Ujedinjenih nacija istražila je optužbe i podnela svoj izveštaj u decembru 2025. godine, ali izveštaj nije javno dostupan. Troje sudija tog međunarodnog suda podnelo je pravno mišljenje na osnovu istrage, ali ni ono nije objavljeno.

Kan (56) je rekao da želi da se vrati na dužnost čim se razjasne optužbe, koje on negira.

Nalozi za hapšenje i pritisak na sud

Kan je kao glavni tužilac od 2021. godine izdao naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i ruskog predsednika Vladimira Putina, između ostalih.

Sjedinjene Američke Države pojačale su pritisak na sud, posebno zbog naloga za hapšenje Netanjahua, i uvele sankcije osoblju i sudijama.

Ukupno 125 država potpisalo je osnivački ugovor suda, uključujući sve države članice EU. SAD, Rusija i Izrael nisu članice suda.