ZELENSKI NEDOSTOJAN BELOG ORLA ZBOG PODRŠKE UBICAMA: Poljaci jednoglasni oko uzimanja ordena predsedniku Ukrajine

Svi živi poljski bivši i sadašnji predsednici jednoglasni su u oceni da predsedniku Ukrajine Vladimiru Zelenskom treba oduzeti najviši Orden Belog orla.

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Na predlog poljskog predsednika Karolja Navrockog u Varšavi je juče zakazan sastanak na kome je i formalno trebalo da bude doneta odluka da se Zelenski liši Ordena Belog orla, jer je krajem maja dodelio jednoj jedinici ukrajinske vojske naziv "Heroja ukrajinske ustaničke armije" koju u Varšavi smatraju krivom za ubistva 1943. u Volinu i Istočnoj Galiciji više od sto hiljada poljskih civila.

Inicijativu da se Zelenskom oduzme poljski orden dao je Džegož Plaček, lider koalicije "Konfederacija poljske krune", a podržao ga je veliki broj građana i političara. Jedini poljski političar višega ranga koji nastoji da sačuva "obraz" Zelenskom je premijer Donald Tursk.

Više razloga za lišavanje Orden se može oduzeti ako je dobijen prevarom, ili je nagrađena osoba postala nedostojna da nosi takvo odlikovanje. Po članu 144 poljskog ustava odluku mora potpisati premijer, u ovom slučaju Donald Tusk. On je nedavno pozvao predsednika Poljske i Ukrajine da se ne svađaju zbog prošlosti.

Tu najvišu državnu nagradu Poljske, koja je utemeljena 1705, Zelenski je dobio 2023. godine od tadašnjeg predsednika Andžeja Dude. Do sada je samo jedna osoba lišena tog ordena koji je utemeljio poljski kralj Avgust Drugi. Među nagrađenim bilo je mnogo poznatih istorijskih ličnosti, ali i onih čiji je rad zapamćen po zlodelima, kao što je Benito Musolini.

Duda, koji je Zelenskom i uručio orden, objašnjava da ga je Zelenski dobio u drugo vreme i u drugim uslovima, a sada je promenio ponašanje. Zelenski je prošle godine nagradio Dudu Ordenom slobode.

- Slaveći bandite koji su ubijali Poljake u Drugom svetskom ratu, Zelenski je ranio ne samo mene, nego je uvredio sve naše poginule zemljake - napisao je Leh Valensa, koji se pre pojavljivao sa značkom, ukrajinskom zastavom.

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U poljskom parlamentu kažu da će blokirati ulazak Ukrajine u Evropskoj uniji ako Zelenski ne povuče odluku o heroizaciji Ukrajinske ustaničke partije. U Sejmu insistiraju da vlasti Ukrajine moraju da sprovedu ekshumaciju žrtava volinske tragedije.

Ovih dana je bivši poljski ambasador u Kijevu Bartoš Cihocki vratio odlikovanje Za zasluge drugog reda, kojim ga je nagradio Zelenski. Ambasador je objasnio da je vratio orden jer u Ukrajini slave sluge nemačkih nacista.