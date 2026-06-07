SMRTNA KAZNA ZA AMERIČKE VOJNIKE: Operacija "Odlučna pravda" pokrenuta posle više od 50 godina
VOJSKA SAD se sprema da izvrši pogubljenja četvorice vojnih osuđenika na smrt ako joj predsednik naredi, prema internom dokumentu o planiranju koji je pregledao ABC News. Ako se sprovede, to bi bio prvi put da je vojska pogubila osuđene američke zatvorenike u više od pola veka.
Plan, nazvan "Operacija Odlučna pravda", a interno izdat u februaru, nalaže vojnim zvaničnicima da koordiniraju sa Federalnim biroom za zatvore kako bi prebacili osuđene zatvorenike iz američke disciplinske kasarne u Fort Livenvortu, Kanzas, u federalni objekat za pogubljenja u Tere Hotu, Indijana, gde je Ministarstvo pravde izvršilo niz nevojnih federalnih pogubljenja tokom prvog mandata predsednika Donalda Trampa.
Vojska nije pogubila nijednog pripadnika od 1961. godine, kada je rednik Džon Benet pogubljen nakon što je osuđen za silovanje i pokušaj ubistva jedanaestogodišnje devojčice u Austriji.
Sintija Smit, portparolka vojske, rekla je da služba sprovodi vežbe planiranja za pogubljenja, slično kao što to čini za druge potencijalne misije, jer službe redovno pokušavaju da predvide naređenja Bele kuće.
- Vežbe u vezi sa ovom operacijom redovno se sprovode poslednjih 20 godina. Ove vežbe su standardna komponenta našeg kontinuiranog planiranja i pripreme ako predsednik odobri smrtnu kaznu - rekla je Smit, dodajući da služba nije dobila posebno naređenje od predsednika.
Interni plan vojske nalaže višestrukim vojnim komponentama da se pripreme i olakšaju pogubljenja "najkasnije 150 dana od datuma predsedničkog odobrenja smrtnih presuda", utvrđujući vremenske rokove za sastanke za proveru i procedure za izvršenje pogubljenja ukoliko ih predsednik odobri.
Iako vojni sudovi mogu izricati smrtne kazne, potrebno je predsedničko odobrenje pre nego što se bilo kakvo pogubljenje može izvršiti. Bela kuća nije odgovorila na zahtev za komentar kada je upitana da li Tramp namerava da odobri pogubljenje bilo kog od vojnih osuđenika na smrt, pozivajući se na vojsku za ABC News.
BONUS VIDEO:
Preporučujemo
KRVOPROLIĆE NA PORODIČNOM FESTIVALU: Najmanje 12 ranjenih - horor u SAD (VIDEO)
07. 06. 2026. u 08:31
TRAMP OBJAVIO NEVEROVATAN VIDEO: Ne može da se opiše rečima (VIDEO)
06. 06. 2026. u 17:02
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
PUTIN GUBI KRIM? U toku je "duboka operacija" - Ukrajina izvodi brz povratak poluostrva nakon 12 godina
ZAPADNI mediji i stručnjaci danima unazad predviđaju da bi se poluostrvo Krim moglo vratiti pod ukrajinsku kontrolu, jer je Ukrajina prekinula ruske linije snabdevanja.
06. 06. 2026. u 08:59 >> 08:59
NEMAČKA HITNO POZVALA RUSIJU: Putine, vreme je...
MINISTAR spoljnih poslova Nemačke, Johan Vadeful, pozvao je ruskog predsednika, Vladimira Putina, da pokrene pregovore o miru u Ukrajini uz učešće Evrope, prenose nemački mediji.
05. 06. 2026. u 09:53
NASTAJE NOVA DRŽAVA? Srpske komšije se ujedinjuju sa susedima - za moćnu državu od 22 miliona duša i 272.200 km²
"UNIONISTIČKI pokret je oduvek postojao i on je i dalje živ unutar našeg društva. Nesumnjivo je da je ova diskusija legitiman deo političkog procesa u zemlji. Ja lično nikada ne bih mogao da glasam protiv ujedinjenja."
02. 06. 2026. u 21:24
Komentari (0)