ORBANOV FIDES DIGAO UZBUNU: Mađarska ne sme da prihvati zahteve Evropske komisije
Lider parlamentarne grupe mađarskog Fidesa Gergej Guljaš ocenio je danas da su zahtevi Evropske komisije prema Mađarskoj "alarmantni" i poručio da zemlja ne sme da prihvati takve uslove kako bi dobila sredstva Evropske unije.
U video-obraćanju objavljenom na Fejsbuku, Guljaš je rekao da je Evropska komisija, nekoliko dana nakon političkog sporazuma sa mađarskom vladom, objavila preporuke za Mađarsku koje, prema njegovim rečima, dovode u pitanje niz mera koje je usvojila vlada bivšeg premijera zemlje Viktora Orbana, prenosi Tanjug.
On je naveo da EK traži ukidanje ograničenja kamatnih stopa, reformu sistema regulisanih cena komunalnih usluga i prekid uvoza ruske energije, kao i promene u penzionom sistemu. Dodao je da Brisel kritikuje dodatna penzijska davanja i ograničenja cena goriva.
Guljaš je pozvao novu vladu da odbaci takve zahteve i da javno objavi sve političke i druge sporazume koje je sklopila ili planira da sklopi radi obezbeđivanja evropskih fondova.
Prema njegovim rečima, Mađarska ima pravo na sredstva EU koja su obezbeđena tokom mandata prethodne vlade, ali ne bi trebalo da prihvati, kako je naveo, previsoku cenu za njihov pristup.
- Dobro je ako zemlja može da koristi ta sredstva, ali ne smemo da platimo takvu cenu za njih - poručio je Guljaš.
(RT Balkan)
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