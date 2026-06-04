MAĐAR: Postignut sporazum sa Ukrajinom o proširenju prava Mađara u Zakarpatju

MAĐARSKI premijer Peter Mađar saopštio je da je sa ukrajinskim vlastima postignut sveobuhvatni sporazum o proširenju prava Mađara u regionu Zakarpatja u zapadnoj Ukrajini.

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- Ukrajina je posvećena potpunom regulisanju obrazovnih, jezičkih, kulturnih i političkih prava mađarske manjine koju čini 100.000 ljudi u Zakarpatju - objavio je mađarski premijer na svom Fejsbuk nalogu u sredu, prenosi portal Hirado.hu.

U objavi se navodi da je sporazum rezultat višenedeljnih intenzivnih mađarsko-ukrajinskih pregovora na stručnom nivou, u kojima su učestvovale i političke organizacije mađarske zajednice u Zakarpatju, kao i crkve.

- Veliko mi je zadovoljstvo da objavim, dan pre Dana nacionalnog jedinstva, da se ukrajinska vlada obavezala da će uskoro implementirati dogovorene mere u svoj pravni sistem - saopštio je Mađar.

Dodao je da "za tri nedelje smo uspeli da postignemo ono što Viktor Orban nije mogao za 10 godina."

On je naglasio da će se ukrajinske obaveze pojaviti i u akcionom planu Ukrajine prema Evropskoj uniji i ukoliko se to desi, mađarska vlada će doprineti otvaranju prvog pristupnog klastera za Ukrajinu iako, kako je naglasio Mađarska i dalje ne podržava ubrzane pregovore o pristupanju Ukrajine EU.

U svojoj objavi Mađar je naglasio da je nova mađarska vlada za tri nedelje uspela da postigne ono što vlada Viktora Orbana nije uspevala godinama.

(Tanjug)

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