Svet

AERODROM NA METI DRONOVA I RAKETA: Letovi obustavljeni, pričinjena ogromna šteta (VIDEO)

Танјуг

03. 06. 2026. u 09:04

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MEĐUNARODNI aerodrom u Kuvajtu pogođen je u iranskim napadima dronom i raketom rano jutros, zbog čega su nadležne službe preusmerile letove, prenela je kuvajtska državna novinska agencija.

АЕРОДРОМ НА МЕТИ ДРОНОВА И РАКЕТА: Летови обустављени, причињена огромна штета (ВИДЕО)

Foto: AP Photo/Mohammed Zaatari

Napad je prouzrokovao "tešku štetu" zgradi T1 aerodroma, navedeno je u izveštaju, koji se poziva na Generalnu upravu civilnog vazduhoplovstva, preneo je Rojters.

Američka vojska je ranije saopštila da su dve iranske rakete ispaljene na Kuvajt pale ili su se raspale na putu, a tri rakete lansirane na Bahrein presrele su američke i bahreinske snage.

Centralna komanda SAD je dodala da je Iran lansirao balističke rakete prema regionalnim susedima, ali da nijedna nije pogodila ciljeve.

Američke snage su, kako navode, izvele napade na ostrvo Kešm kao odgovor na pokušaje napada Irana i presrele više iranskih balističkih raketa i dronova.

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