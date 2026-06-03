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DRONOVI NAPALI NAJVEĆI RUSKI NAFTNI TERMINAL: Odjekuju snažne eksplozije, vatra guta sve pred sobom (FOTO/VIDEO)

В.Н.

03. 06. 2026. u 09:02

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DRONOVI su napali najveći ruski naftni terminal u Baltičkom moru i vojni pogon u Tambovskoj oblasti u Sankt Peterburgu, prenosi Moskva tajms.

ДРОНОВИ НАПАЛИ НАЈВЕЋИ РУСКИ НАФТНИ ТЕРМИНАЛ: Одјекују снажне експлозије, ватра гута све пред собом (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: Telegram printskrin/Astra

Prema pisanju lokalnih novina "Bumaga“, eksplozije su se čule u Admiraltejskom, Vasileostrovskom, Primorskom i Krasnoselskom okrugu Sankt Peterburga.

U Kirovskom okrugu, napad je izazvao požar u Peterburškom naftnom terminalu, najvećem ruskom kompleksu za pretovar nafte na Baltiku. Ima kapacitet protoka od 12,5 miliona tona godišnje i uključuje 21 rezervoar za skladištenje naftnih derivata. Objekat je od strateškog značaja za bezbednost Rusije.

Napad na terminal dogodio se na dan otvaranja Međunarodnog ekonomskog foruma u ​​Sankt Peterburgu (SPIEF), koji će se održati od 3. do 6. juna. Očekuje se da će Vladimir Putin govoriti na forumu. EkspoForum, gde će se događaj održati, nalazi se 17 kilometara od naftnog terminala koji je pogođen.

Više od 29 letova je odloženo na aerodromu Pulkovo nakon napada dronom.

Gubernator Lenjingradske oblasti Ruske Federacije Aleksandar Drozdenko prijavio je tri "oborene" bespilotne letelice iznad te oblasti. Nije naveo nikakve posledice vazdušnog napada.

Astra je napomenula da su stanovnici Sankt Peterburga prijavili eksplozije i požar u gradu.

Drugi mediji su izveštavali o napadu na naftni terminal u Sankt Peterburgu, objavljujući fotografije i video snimke požara.

(Mpscow times, Ukrajinska pravda, Ukrinform)

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