Svet

NEZAPAMĆENA TALAČKA KRIZA U KALIFORNIJI: Na teren izašli agenti FBI i SWAT, naređena hitna evakuacija terena, sumnja se na bombu (VIDEO)

В.Н.

03. 06. 2026. u 08:01

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

POLICIJA u Bejkersfildu u Kaliforniji saopštila je danas da su dva taoca oslobođena nakon višesatnih pregovora sa muškarcem koji se zabarikadirao u zgradi banke „Čejs“ i da je talačka kriza i dalje u toku.

НЕЗАПАМЋЕНА ТАЛАЧКА КРИЗА У КАЛИФОРНИЈИ: На терен изашли агенти ФБИ и SWAT, наређена хитна евакуација терена, сумња се на бомбу (ВИДЕО)

Foto: Tviter printskrin/ News.Az

Prema navodima policije, prijava o pretnji bombom u banci u centru grada primljena je u utorak oko 13 časova po lokalnom vremenu, preneli su mediji.

Neidentifikovani muškarac ušao je u banku i ostao unutra sa nepoznatim brojem ljudi.

Policija je u večernjim satima saopštila da je uspešno pregovarala o oslobađanju drugog taoca i da za sada nema izveštaja o povređenima.

Krizni pregovarači održavaju telefonski kontakt sa osumnjičenim, dok vlasti još nisu potvrdile da li se u objektu zaista nalazi bomba.

U akciju su uključeni i Federalni istražni biro (FBI) i Ministarstvo za unutrašnju bezbednost SAD, dok dodatne snage i resursi pristižu iz drugih delova države.
Zbog incidenta je evakuisano više okolnih zgrada u području oko banke, koja se nalazi na uglu Čester avenije i 17. ulice.

Policija je pozvala građane da izbegavaju to područje, ističući da su na terenu angažovani SWAT tim, Odred za bombe, K9 jedinice, pregovarači, tim za dronove i druge specijalizovane službe.

(Sputnjik)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JUNSKI PROGRAM TEATRA HUMANOSTI U ZNAKU PRODUKCIJE FONDACIJE MOZZART: Nove predstave, književno veče Matije Bećkovića...

JUNSKI PROGRAM TEATRA HUMANOSTI U ZNAKU PRODUKCIJE FONDACIJE MOZZART: Nove predstave, književno veče Matije Bećkovića...