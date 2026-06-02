MOSKVA NASTAVLJA BRUTALNE UDARE NA UKRAJINU, UPOTREBLJENO 73 RAKETA i 656 BESPILOTNIH LETELICA: Kijev objavio broj žrtava (FOTO)
BROJ žrtava ruskog napada na Dnjepar porastao je na 11, među kojima je i dvoje dece, izjavio je danas načelnik Dnjepropetrovske vojne administracije Oleksandr Hanža, a pored Dnjepra napadnut je i Kijev, gde je poginulo pet osoba a ranjeno 64, prema poslednjim informacijama koje je na Telegramu objavio gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko.
- Već 11 mrtvih. Dvoje od njih su deca. Spasioci su izvukli tela žene i osmogodišnjeg dečaka ispod ruševina četvorospratnice u Dnjepru koju je uništio neprijatelj - rekao je Hanža u objavi na Telegramu.
Prema njegovim rečima, 37 ljudi je povređeno, a 22 njih je i dalje u bolnicama, sa ranama od gelera, prelomima i posekotinama.
U Dnjepru su nakon masovnog ruskog napada zabeležena ozbiljna razaranja višespratnih stambenih zgrada, izjavio je ranije danas ministar unutrašnjih poslova Ukrajine, Igor Klimenko.
Prema njegovim rečima, među žrtvama granatiranja nalazi se i spasilac, zamenik komandanta vatrogasno-spasilačke jedinice, major Anton Jarmolenko.
- U trenutku napada bio je na putu ka mestu intervencije. Iskreno saučešće porodici i kolegama. Još 35 stanovnika Dnjepra je povređeno, a imamo informacije i o šest građana koji se vode kao nestali - naglasio je Klimenko.
Ruske snage izvele su noćas masovni kombinovani napad na Ukrajinu koristeći udarne bespilotne letelice, kao i rakete različitih tipova lansirane iz vazduha, sa mora i sa kopna.
Kako navodi agencija, ukupno je registrovano 729 sredstava vazdušnog napada - 73 rakete i 656 bespilotnih letelica različitih tipova.
Protivvazdušna odbrana je, prema navodima ukrajinske strane, oborila ili omela 642 cilja - 40 raketa i 602 drona.
(Tanjug)
Preporučujemo
OTKRIVENA OPERACIJA TAJNIH SLUŽBI: Nećete verovati šta su planirali, reagovao FSB
02. 06. 2026. u 09:42
EVO ŠTA SE KRIJE IZA VOJNOG PAKTA RUSIJE SA TALIBANIMA: Stručnjak otkrio sve detalje
02. 06. 2026. u 08:26
RUSKO MINISTARSTVO ODBRANE: Noćašnji udari odgovor na masovne napade Kijeva (FOTO)
02. 06. 2026. u 09:42
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"TREBA ODATI PRIZNANjE VUČIĆU I SRBIJI, MORAMO ZAŠTITI SRBE OD KURTIJA" Montgomeri očitao lekciju medijima u CG o Kosovu i Metohiji
U INTERVJUU za crnogorski "Dan", Vilijam Montgomeri, bivši američki ambasador u SR Jugoslaviji, osvrnuo se na situaciju na Kosovu i Metohiji.
15. 05. 2026. u 13:16
KRAĐA VEKA U NBA! Nikola Jokić ovakvu nepravdu nije zaslužio, bruka i sramota
NBA liga donela je odluku o MVP igraču NBA lige!
17. 05. 2026. u 16:04 >> 16:14
NAJBOGATIJA PEVAČICA BALKANA: Maja za godinu zaradila 92 miliona i PRESTALA DA PEVA na svadbama
PRE tačno tri godine, pevačica je donela iznenađujuću odluku da trajno prestane da peva na svadbama.
26. 05. 2026. u 20:30
Komentari (0)