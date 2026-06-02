MOSKVA NASTAVLJA BRUTALNE UDARE NA UKRAJINU, UPOTREBLJENO 73 RAKETA i 656 BESPILOTNIH LETELICA: Kijev objavio broj žrtava (FOTO)

BROJ žrtava ruskog napada na Dnjepar porastao je na 11, među kojima je i dvoje dece, izjavio je danas načelnik Dnjepropetrovske vojne administracije Oleksandr Hanža, a pored Dnjepra napadnut je i Kijev, gde je poginulo pet osoba a ranjeno 64, prema poslednjim informacijama koje je na Telegramu objavio gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko.

- Već 11 mrtvih. Dvoje od njih su deca. Spasioci su izvukli tela žene i osmogodišnjeg dečaka ispod ruševina četvorospratnice u Dnjepru koju je uništio neprijatelj - rekao je Hanža u objavi na Telegramu.

Prema njegovim rečima, 37 ljudi je povređeno, a 22 njih je i dalje u bolnicama, sa ranama od gelera, prelomima i posekotinama.

U Dnjepru su nakon masovnog ruskog napada zabeležena ozbiljna razaranja višespratnih stambenih zgrada, izjavio je ranije danas ministar unutrašnjih poslova Ukrajine, Igor Klimenko.

Prema njegovim rečima, među žrtvama granatiranja nalazi se i spasilac, zamenik komandanta vatrogasno-spasilačke jedinice, major Anton Jarmolenko.

- U trenutku napada bio je na putu ka mestu intervencije. Iskreno saučešće porodici i kolegama. Još 35 stanovnika Dnjepra je povređeno, a imamo informacije i o šest građana koji se vode kao nestali - naglasio je Klimenko.

At least four people were killed and 50 injured in a barbaric Russian attack on Kyiv civilians.



— Denis Kazansьkiй (@den_kazansky) June 2, 2026

Ruske snage izvele su noćas masovni kombinovani napad na Ukrajinu koristeći udarne bespilotne letelice, kao i rakete različitih tipova lansirane iz vazduha, sa mora i sa kopna.

Kako navodi agencija, ukupno je registrovano 729 sredstava vazdušnog napada - 73 rakete i 656 bespilotnih letelica različitih tipova.

Protivvazdušna odbrana je, prema navodima ukrajinske strane, oborila ili omela 642 cilja - 40 raketa i 602 drona.

(Tanjug)