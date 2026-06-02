"SVI ODGOVORNI ZA NAPAD BIĆE KAŽNJENI": Putin održao sastanak o napretku istrage napada na koledž u Starobeljsku

RUSKI predsednik Vladimir Putin održao je sastanak o napretku istrage napada na studentski dom i koledž u Starobeljsku i merama za podršku žrtvama, istovremeno izrazivši saučešće porodicama koje su izgubile decu i unuke, prenela je sinoć agencija RIA Novosti.

Foto: Tanjug/, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP/RUS/Moscow

Putin je napad ukrajinskih oružanih snaga na pedagoški fakultet nazvao "krvavim zločinom koji je počinila ukrajinska hunta".

On je upozorio da svi odgovorni za napad moraju da dobiju kaznu koju zaslužuju, kao i da će to biti neizbežno.

Putin je dodao da studenti treba da završe akademsku godinu, a diplomci da dobiju diplome.

On je, takođe, zatražio izveštaj o napretku isplata i nadoknade porodicama žrtava, lečenju ranjenih i potrazi za počiniocima napada.

Šef Istražnog komiteta Aleksandar Bastrikin izvestio je da su dronovi lansirani iz Harkovske oblasti, kao i da su fragmenti sedam dronova pronađeni na mestu napada.



Generalni tužilac Aleksandar Gucan dodao je da su za napad optuženi komandant brigade Oružanih snaga Ukrajine, komandant bespilotnih letelica i načelnik Glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane.

Šef samoproglašene Luganske Narodne Republike (LNR), Leonid Pasečnik, izjavio je da je sedam od 45 povređenih u bolnici.

Ukrajinski dronovi su u noći 22. maja pogodili studentski dom u Starobeljsku u kojem je bilo smešteno 86 studenata, nakog čega se zgrada urušila, a 21 student poginuo.

Putin je ukazao da napad dronovima nije bio slučajan, prenela je ruska agencija.

Preživeli tinejdžeri su izjavili da su dronovi dugo kružili iznad njih i precizno ciljali.

Ruska vojska je odgovorila napadom na mete povezane sa ukrajinskim vojnim vrhom, koristeći rakete "orešnik", "kinžal", "iskander" i "cirkon".



(Tanjug)