RAZORAN ZEMLJOTRES POGODIO ITALIJU: Stanovnici odmah istrčali na ulice, osetilo se i u Hrvatskoj

В.Н.

02. 06. 2026. u 07:17

ITALIJU je danas pogodio zemljotres jačine 6,2 stepena Rihterove skale, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

РАЗОРАН ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО ИТАЛИЈУ: Становници одмах истрчали на улице, осетило се и у Хрватској

Foto: Cigdem Simsek / Panthermedia / Profimedia

Epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru kod obala Kalabrije na jugu zemlje, na dubini od 240 kilometara.

Kako prenose italijanski mediji, potres se osetio i u Napulju i nekoliko opština u vezuvskoj oblasti, posebno u područjima koja se graniče sa Kalabrijom, ali i u Apuliji i Siciliji.

Na pojedinim mestima, stanovnici su izašli na ulice i počeli da zovu i regionalnu Civilnu zaštitu i vatrogasnu službu, prvenstveno radi informacija, navodi Ansa.

Regionalna operativna stanica Civilne zaštite počela je da kontaktira sve gradonačelnike u područjima najbližim epicentru, ali nije prijavljena nikakva šteta.
Prema navodima očevidaca objavljenim na sajtu EMSC, potres se osetio i u Hrvatskoj, BiH, Crnoj Gori, Albaniji i Grčkoj.
 

(Tanjug)

