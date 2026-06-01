Svet

ŽESTOKA OSVETA TEHERANA: Revolucionarna garda gađala američku bazu korišćenu za bombardovanje Irana

D.D.

01. 06. 2026. u 09:17

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

IRANSKI Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je danas da je izveo udare odmazde na vazduhoplovnu bazu koju su Sjedinjene Američke Države koristile za pokretanje vojnog napada na telekomunikacioni toranj na jugu Irana, preneli su danas iranski mediji.

ЖЕСТОКА ОСВЕТА ТЕХЕРАНА: Револуционарна гарда гађала америчку базу коришћену за бомбардовање Ирана

Morteza Nikoubazl/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

U saopštenju se navodi da su iranske vazduhoplovne snage pogodile i uništile vazduhoplovnu bazu iz koje je "agresorska američka vojska" pokrenula napad na telekomunikacioni toranj na ostrvu Sirik u provinciji Hormozgan na jugu Irana, prenosi državna televizija Press.

- Nakon agresije koju je pre nekoliko sati izvršila agresorska američka vojska na komunikacioni toranj na ostrvu Sirik u provinciji Hormozgan, pripadnici vazduhoplovnih snaga IRGC ciljali su vazduhoplovnu bazu iz koje je pokrenut napad.

Unapred određeni ciljevi su uništeni - navodi se u saopštenju.

Vazduhoplovne snage IRGC-a takođe su izdale strogo upozorenje protiv novih vojnih akcija, naglašavajući da će svaki budući napad izazvati ozbiljnije odgovore.

Centralna vojna komanda Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) u nedelju uveče je saopštila da je tokom vikenda izvela "udare u samoodbrani" na iranske radarske i komandno-kontrolne objekte u gradu Goruk i na ostrvu Kešm.

- Ciljani odbrambeni udari izvedeni su u subotu i nedelju kao odgovor na agresivne iranske akcije, koje su uključivale obaranje američkog drona MQ-1 koji je leteo iznad međunarodnih voda.

Američki lovci su brzo reagovali i uništili iranske sisteme protivvazdušne odbrane, zemaljsku kontrolnu stanicu i dva drona za jednosmerni napad koji su predstavljali jasnu pretnju brodovima koji plove regionalnim vodama - navodi se u objavi CENTCOM-a na mreži Iks i dodaje da nijedan američki vojnik nije povređen.

CENTCOM je najavio da će nastaviti da štiti američke snage i interese kao odgovor na neopravdanu iransku agresiju tokom aktuelnog primirja.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ŠOK PODACI IZ ŠPANIJE: Broj katolika opao za 17,4 odsto
Svet

0 0

ŠOK PODACI IZ ŠPANIJE: Broj katolika opao za 17,4 odsto

UOČI moguće posete pape Lava XIV Španiji, broj španskih građana koji se izjašnjavaju kao katolici opao je za 17,4 odsto od poslednje posete jednog poglavara Rimokatoličke crkve toj zemlji 2011. godine, pokazuju podaci mesečnog istraživanja Centra za sociološka pitanja (CIS).

01. 06. 2026. u 12:12

Politika
Tenis
Fudbal
DANI POLJA ŠEĆERNE REPE: Sunoko okupio proizvođače

DANI POLjA ŠEĆERNE REPE: Sunoko okupio proizvođače