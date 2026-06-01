ŽESTOKA OSVETA TEHERANA: Revolucionarna garda gađala američku bazu korišćenu za bombardovanje Irana
IRANSKI Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je danas da je izveo udare odmazde na vazduhoplovnu bazu koju su Sjedinjene Američke Države koristile za pokretanje vojnog napada na telekomunikacioni toranj na jugu Irana, preneli su danas iranski mediji.
U saopštenju se navodi da su iranske vazduhoplovne snage pogodile i uništile vazduhoplovnu bazu iz koje je "agresorska američka vojska" pokrenula napad na telekomunikacioni toranj na ostrvu Sirik u provinciji Hormozgan na jugu Irana, prenosi državna televizija Press.
- Nakon agresije koju je pre nekoliko sati izvršila agresorska američka vojska na komunikacioni toranj na ostrvu Sirik u provinciji Hormozgan, pripadnici vazduhoplovnih snaga IRGC ciljali su vazduhoplovnu bazu iz koje je pokrenut napad.
Unapred određeni ciljevi su uništeni - navodi se u saopštenju.
Vazduhoplovne snage IRGC-a takođe su izdale strogo upozorenje protiv novih vojnih akcija, naglašavajući da će svaki budući napad izazvati ozbiljnije odgovore.
Centralna vojna komanda Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) u nedelju uveče je saopštila da je tokom vikenda izvela "udare u samoodbrani" na iranske radarske i komandno-kontrolne objekte u gradu Goruk i na ostrvu Kešm.
- Ciljani odbrambeni udari izvedeni su u subotu i nedelju kao odgovor na agresivne iranske akcije, koje su uključivale obaranje američkog drona MQ-1 koji je leteo iznad međunarodnih voda.
Američki lovci su brzo reagovali i uništili iranske sisteme protivvazdušne odbrane, zemaljsku kontrolnu stanicu i dva drona za jednosmerni napad koji su predstavljali jasnu pretnju brodovima koji plove regionalnim vodama - navodi se u objavi CENTCOM-a na mreži Iks i dodaje da nijedan američki vojnik nije povređen.
CENTCOM je najavio da će nastaviti da štiti američke snage i interese kao odgovor na neopravdanu iransku agresiju tokom aktuelnog primirja.
(Tanjug)
ŠTA SE SPREMA IZA KULISA? Arakči hitno zvao ministre regiona zbog pregovora sa SAD
23. 05. 2026. u 12:01
KATAR I SAD POKRENULI NOVU DIPLOMATSKU INICIJATIVU: Tim stigao u Teheran
22. 05. 2026. u 17:27
"TREBA ODATI PRIZNANjE VUČIĆU I SRBIJI, MORAMO ZAŠTITI SRBE OD KURTIJA" Montgomeri očitao lekciju medijima u CG o Kosovu i Metohiji
U INTERVJUU za crnogorski "Dan", Vilijam Montgomeri, bivši američki ambasador u SR Jugoslaviji, osvrnuo se na situaciju na Kosovu i Metohiji.
15. 05. 2026. u 13:16
KRAĐA VEKA U NBA! Nikola Jokić ovakvu nepravdu nije zaslužio, bruka i sramota
NBA liga donela je odluku o MVP igraču NBA lige!
17. 05. 2026. u 16:04 >> 16:14
NAJBOGATIJA PEVAČICA BALKANA: Maja za godinu zaradila 92 miliona i PRESTALA DA PEVA na svadbama
PRE tačno tri godine, pevačica je donela iznenađujuću odluku da trajno prestane da peva na svadbama.
26. 05. 2026. u 20:30
