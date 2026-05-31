PREDSEDNIK MASUD PEZEŠKIJAN PODNEO OSTAVKU: U pismu upozorio ajatolaha Modžtabi Hamneija na ovo (FOTO)

Ana Đokić

31. 05. 2026. u 20:11

PREDSEDNIK Irana Masud Pezeškijan poslao je zvanično pismo sa svojom ostavkom kancelariji iranskog vrhovnog vođe Modžtabi Hamneiju u kojem navodi da je Korpus islamske Revolucionarne garde (IRGC) preuzeo potpunu kontrolu u upravljanju tom zemljom, javalja Iran internešnel, pozivajući se na iranskog obaveštajnog zvaničnika.

Foto: Iranian Presidency Office/Sipa Press/Profimedia

Zvaničnik koji je govorio pod uslovom anonimnosti, rekao je da je Pezeškijan u pismu, koje je poslato u poslednjih nekoliko sati, neviđenim i kritičkim tonom upozorio Hamneija da je struktura upravljanja zemljom u praksi odstupila od zvaničnih puteva i da su glavni delovi vlade došli pod potpunu kontrolu određene grupe komandanata Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC).

Prema izvoru, Pezeškijan je naglasio da su predsednik i vlada isključeni iz glavnog i vitalnog procesa donošenja odluka u zemlji, a vakuum koji je nastao iz ove situacije otvorio je put ekstremističkim strujama u IRGC-u da preuzmu kontrolu.

Prema obaveštajnom zvaničniku, Pezeškijan je izjavio i da nije u stanju da vodi vladu i ispunjava svoje zakonske obaveze pod takvim okolnostima, zbog čega je pozvao Hamneija da hitno usvoji njegovu ostavku.

Mediji su ranije izvestili da je IRGC postepeno ograničila mnoga ovlašćenja predsedništva i da je efikasno preuzela kontrolu nad ključnim delovima vlade a 28. aprila pojavili su se izveštaji o ozbiljnim neslaganjima između Pezeškijana i Ahmada Vahidija, komandanta IRGC-a, za koga se navodi da je trenutno osoba broj jedan u predsedništvu.

Obavešteni izvori su za Iran Internešenal rekli da je koren ovih razlika bio "način na koji je rat vođen i njegove destruktivne posledice po egzistenciju ljudi i ekonomiju zemlje".

Prema ovom izveštaju, Vahidi je eksplicitno izjavio da, zbog kritičnih ratnih uslova, sve ključne i osetljive rukovodeće pozicije treba direktno da bira i da njima upravlja IRGC, do daljnjeg.

(Tanjug)

Nikola Jokić je NBA sezonu završio kako nije želeo, eliminacijom koju je Denver nagets doživeo već na startu plej-ofa, a onda je čuo vest koja je za mnoge neočekivana: MVP lige je, drugi put zaredom, Šai Gildžis Aleksander iz Oklahome. A dok je MVP ispadao iz plej-ofa, za šta se pobrinuo San Antonio koji će u finalu igrati protiv Njujorka, Jokić je najpre uživao u Budimpešti u finalu Lige šampiona, a danas - u svom Somboru.

31. 05. 2026. u 18:53

Pari Sen Žeremen i Arsnal su odigrali izuzetno zanimljivo finale UEFA Lige šampiona 2026, a meč u Budimpešti završen je istorijskom, drugom uzastopnom evropskom titulom za pariske "svece" - rezultat je bio najpre 1:1 posle 120 minuta igre (strelci su bili Kai Haverc i Usman Dembele iz penala), a onda je u izvođenju jedanaesteraca do titule došao tim i francuske prestonice - 4:3.

30. 05. 2026. u 21:01 >> 21:10

