PREDSEDNIK MASUD PEZEŠKIJAN PODNEO OSTAVKU: U pismu upozorio ajatolaha Modžtabi Hamneija na ovo (FOTO)
PREDSEDNIK Irana Masud Pezeškijan poslao je zvanično pismo sa svojom ostavkom kancelariji iranskog vrhovnog vođe Modžtabi Hamneiju u kojem navodi da je Korpus islamske Revolucionarne garde (IRGC) preuzeo potpunu kontrolu u upravljanju tom zemljom, javalja Iran internešnel, pozivajući se na iranskog obaveštajnog zvaničnika.
Zvaničnik koji je govorio pod uslovom anonimnosti, rekao je da je Pezeškijan u pismu, koje je poslato u poslednjih nekoliko sati, neviđenim i kritičkim tonom upozorio Hamneija da je struktura upravljanja zemljom u praksi odstupila od zvaničnih puteva i da su glavni delovi vlade došli pod potpunu kontrolu određene grupe komandanata Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC).
Prema izvoru, Pezeškijan je naglasio da su predsednik i vlada isključeni iz glavnog i vitalnog procesa donošenja odluka u zemlji, a vakuum koji je nastao iz ove situacije otvorio je put ekstremističkim strujama u IRGC-u da preuzmu kontrolu.
Prema obaveštajnom zvaničniku, Pezeškijan je izjavio i da nije u stanju da vodi vladu i ispunjava svoje zakonske obaveze pod takvim okolnostima, zbog čega je pozvao Hamneija da hitno usvoji njegovu ostavku.
Mediji su ranije izvestili da je IRGC postepeno ograničila mnoga ovlašćenja predsedništva i da je efikasno preuzela kontrolu nad ključnim delovima vlade a 28. aprila pojavili su se izveštaji o ozbiljnim neslaganjima između Pezeškijana i Ahmada Vahidija, komandanta IRGC-a, za koga se navodi da je trenutno osoba broj jedan u predsedništvu.
Obavešteni izvori su za Iran Internešenal rekli da je koren ovih razlika bio "način na koji je rat vođen i njegove destruktivne posledice po egzistenciju ljudi i ekonomiju zemlje".
Prema ovom izveštaju, Vahidi je eksplicitno izjavio da, zbog kritičnih ratnih uslova, sve ključne i osetljive rukovodeće pozicije treba direktno da bira i da njima upravlja IRGC, do daljnjeg.
(Tanjug)
Hapšenje u Nišu: Vozio pijan pa nudio mito policajcima i potom pokušao da pobegne
31. 05. 2026. u 22:50
"TREBA ODATI PRIZNANjE VUČIĆU I SRBIJI, MORAMO ZAŠTITI SRBE OD KURTIJA" Montgomeri očitao lekciju medijima u CG o Kosovu i Metohiji
U INTERVJUU za crnogorski "Dan", Vilijam Montgomeri, bivši američki ambasador u SR Jugoslaviji, osvrnuo se na situaciju na Kosovu i Metohiji.
15. 05. 2026. u 13:16
KRAĐA VEKA U NBA! Nikola Jokić ovakvu nepravdu nije zaslužio, bruka i sramota
NBA liga donela je odluku o MVP igraču NBA lige!
17. 05. 2026. u 16:04 >> 16:14
NAJBOGATIJA PEVAČICA BALKANA: Maja za godinu zaradila 92 miliona i PRESTALA DA PEVA na svadbama
PRE tačno tri godine, pevačica je donela iznenađujuću odluku da trajno prestane da peva na svadbama.
26. 05. 2026. u 20:30
