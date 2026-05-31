DRAMATIČNO UPOZORENJE IZ MOSKVE: Napad na nuklearku mogao bi skupo da košta ceo svet
NAKON napada na infrastrukturu Zaporoške nuklearne elektrane, ceo svet se suočava sa izazovom savladavanja nuklearnog teroriste bez granica, jer akcije Kijeva ne prete samo Rusima i Ukrajincima, izjavio je specijalni izaslanik Ministarstva spoljnih poslova Rusije za zločine kijevskog režima Rodion Mirošnik za ruske medije.
- Bilo bi naivno misliti da takav napad preti samo narodu Rusije, koji zapadnjaci mrze, i narodu Ukrajine, do kojeg im im nije stalo. Posledice bi mogle biti daleko globalnije- ocenio je diplomata.
Prema njegovim rečima, pokušaji napada Kijeva na infrastrukturu Zaporoške nuklearne elektrane pokazuju da je, iz nemoći, spreman da pribegne bilo kakvoj provokaciji, ignorišući pretnju koju ona predstavlja za milione ljudi.
- Napad na infrastrukturu Zaporoške nuklearne elektrane ukazuje na to da je Kijev otvoreno krenuo putem nuklearnog terorizma - zaključio je Mirošnik.
Prethodno je Evgenija Jašina, direktor za komunikacije elektrane za Sputnjik izjavila da udari ukrajinskih Oružanih snaga na Zaporošku nuklearnu elektranu predstavljaju rizik od radioaktivne katastrofe, čiji obim prkosi logici vojnih ciljeva.
Ranije je šef šef „Rosatoma“ Aleksej Lihačov objavio da je dron ukrajinskih snaga pogodio zgradu turbine bloka 6 Zaporoške nuklearne elektrane. To je, kako je istakao, prvi takav slučaj u istoriji.
On je napomenuo da je ovo bio prvi ciljani napad ikada na glavnu opremu neke nuklearke.
(Sputnjik)
