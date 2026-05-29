"SAZNAO SAM PRED ULAZAK U SALU, ČUDNO" Putin u šoku nakon priče o palom dronu u Rumuniji, dobio informaciju pred susret sa medijima
PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin se oglasio povodom incidenta u Rumuniji, a koji se tiče palog drona koji je navodno ruski.
- Rusija će sprovesti objektivnu istragu i daće ocene, ako joj budu dostavljeni objektivni podaco o palom dronu u Rumuniji - rekao je Putin, prenele su RIA Novosti.
- Samo su mi rekli... Možda izgleda čudno, ali tek sam saznao, pre nego što sam ušao u ovu salu, javili su mi da se neki događaj desio sa navodno našim dronom - rekao je ruski lider novinarima.
