JAPAN POKAZAO PRAVO LICE: Šalju vojnike u NATO misiju za Ukrajinu
MINISTARSTVO odbrane Japana saopštilo je u petak da će po prvi put uputiti četiri pripadnika Japanskih snaga samoodbrane u NATO komandu za bezbednosnu pomoć i obuku Ukrajine u Nemačkoj.
Ova komanda, osnovana u julu 2024. godine, broji oko 700 pripadnika i koordiniše isporuke vojne opreme i programe obuke za Ukrajinu koje obezbeđuju članice i partnerske države NATO-a.
Ministar odbrane Japana Šinđiro Koizumi izjavio je da će učešće japanskih oficira u toj misiji doprineti jačanju odbrambenih sposobnosti Japana, prenosi Kjodo.
- Upućivanje pripadnika Snaga samoodbrane omogućiće nam da steknemo dragocena iskustva iz sukoba u Ukrajini, uključujući i nove oblike ratovanja, što će pomoći jačanju sopstvenih odbrambenih kapaciteta - rekao je Koizumi na konferenciji za medije.
On je podsetio da se sukob između Rusije i Ukrajine široko smatra prvim velikim ratom u kojem bespilotne letelice igraju centralnu ulogu.
- Bezbednost Indo-pacifičkog regiona i evroatlantskog prostora danas su nerazdvojno povezane, a završetak svih neophodnih priprema za raspoređivanje predstavlja dodatno produbljivanje saradnje između Japana i NATO-a - dodao je ministar.
Četvorica japanskih vojnika započeće jednogodišnju službu narednog ponedeljka u američkoj vojnoj bazi u Visbadenu, na zapadu Nemačke.
Među njima su dva pripadnika Kopnenih snaga samoodbrane, jedan pripadnik Pomorskih snaga samoodbrane i jedan pripadnik Vazdušnih snaga samoodbrane.
Prema saopštenju Ministarstva odbrane, njihovi zadaci biće pre svega vezani za koordinaciju aktivnosti podrške, a ne za borbene operacije.
Ministarstvo je naglasilo da ne postoji fizička mogućnost da japanski vojnici budu uključeni u borbena dejstva.
Nekadašnji ministar odbrane Japana Gen Nakatani preneo je nameru Tokija da se priključi ovoj misiji tokom razgovora sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom u aprilu prošle godine.
(RT Balkan)
