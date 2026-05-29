JAPAN POKAZAO PRAVO LICE: Šalju vojnike u NATO misiju za Ukrajinu

В. Н.

29. 05. 2026. u 12:57

MINISTARSTVO odbrane Japana saopštilo je u petak da će po prvi put uputiti četiri pripadnika Japanskih snaga samoodbrane u NATO komandu za bezbednosnu pomoć i obuku Ukrajine u Nemačkoj.

Tomohiro Ohsumi / AFP / Profimedia

Ova komanda, osnovana u julu 2024. godine, broji oko 700 pripadnika i koordiniše isporuke vojne opreme i programe obuke za Ukrajinu koje obezbeđuju članice i partnerske države NATO-a.

Ministar odbrane Japana Šinđiro Koizumi izjavio je da će učešće japanskih oficira u toj misiji doprineti jačanju odbrambenih sposobnosti Japana, prenosi Kjodo.

- Upućivanje pripadnika Snaga samoodbrane omogućiće nam da steknemo dragocena iskustva iz sukoba u Ukrajini, uključujući i nove oblike ratovanja, što će pomoći jačanju sopstvenih odbrambenih kapaciteta - rekao je Koizumi na konferenciji za medije.

On je podsetio da se sukob između Rusije i Ukrajine široko smatra prvim velikim ratom u kojem bespilotne letelice igraju centralnu ulogu.

- Bezbednost Indo-pacifičkog regiona i evroatlantskog prostora danas su nerazdvojno povezane, a završetak svih neophodnih priprema za raspoređivanje predstavlja dodatno produbljivanje saradnje između Japana i NATO-a - dodao je ministar.

Četvorica japanskih vojnika započeće jednogodišnju službu narednog ponedeljka u američkoj vojnoj bazi u Visbadenu, na zapadu Nemačke.

Među njima su dva pripadnika Kopnenih snaga samoodbrane, jedan pripadnik Pomorskih snaga samoodbrane i jedan pripadnik Vazdušnih snaga samoodbrane.

Prema saopštenju Ministarstva odbrane, njihovi zadaci biće pre svega vezani za koordinaciju aktivnosti podrške, a ne za borbene operacije.

Ministarstvo je naglasilo da ne postoji fizička mogućnost da japanski vojnici budu uključeni u borbena dejstva.

Nekadašnji ministar odbrane Japana Gen Nakatani preneo je nameru Tokija da se priključi ovoj misiji tokom razgovora sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom u aprilu prošle godine.

(RT Balkan)

