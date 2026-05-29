PENTAGON IZDAO VAŽNO UPOZORENJE: Otkriveno kako Iranci lociraju američke baze

Američka Centralna komanda (CENTCOM) upozorila je Pentagon da protivnici koriste komercijalno dostupne podatke o lokaciji za praćenje i moguće ciljanje američkog vojnog osoblja u ratnim zonama.

U pismu koje je agenciji Rojters prosledio senator Ron Vajden, navodi se da je CENTCOM 14. aprila primio više izveštaja da Iranci koriste komercijalne podatke o lokaciji kako bi pratili ili nadzirali američko osoblje na terenu. Nisu objavljeni dodatni detalji, ali područje delovanja CENTCOM-a obuhvata i Persijski zaliv, gde su američke snage u stalnim tenzijama sa Iranom zbog Ormuskog moreuza.

Vajden i grupa kongresmena iz obe stranke tvrde da je ovo prva zvanična potvrda da su američke snage bile meta u aktivnoj ratnoj zoni na osnovu podataka koji se mogu kupiti na tržištu.

U pismu Pentagonu upozoreno je da se takvi podaci mogu koristiti za otkrivanje lokacija okupljanja vojnika i njihovih obrazaca kretanja, što protivnicima može pomoći u napadima raketama, dronovima i improvizovanim eksplozivnim napravama, kao i u kontraobaveštajnom delovanju.

Pentagon je saopštio da će direktno odgovoriti zakonodavcima, bez dodatnih detalja. Kongresmeni navode da raniji pokušaji da dobiju više informacija od vojnih zvaničnika nisu bili uspešni.

Oglasi sa lokacijskim podacima već dugo izazivaju zabrinutost zbog privatnosti, jer aplikacije i provajderi prikupljaju podatke sa pametnih telefona i drugih uređaja, a zatim ih prodaju posrednicima koji ih dalje preprodaju.

Zakonodavci sada traže brže mere zaštite, uključujući isključivanje reklamnih identifikatora na službenim uređajima, automatsko onemogućavanje deljenja lokacije na telefonima u zonama raspoređivanja i napuštanje pretraživača Gugl Hrom u korist privatnijih alternativa.

Republikanski kongresmen Pat Harigan, bivši oficir specijalnih snaga američke vojske i jedan od potpisnika pisma, rekao je da su pregledači poput Hroma "izgrađeni da prikupljaju i dele korisničke podatke".

Dodao je da je svaki dan kada ostanu na službenim uređajima "još jedan dan u kojem protivnicima predajemo oružje protiv sopstvenih vojnika".

(RT Balkan)

