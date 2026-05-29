DRAMA U NATO DRŽAVI, SRUŠIO SE DRON! Pogođena stambena zgrada, Alijansa hitno reagovala (VIDEO)
PORTPAROLKA NATO-a Alison Hart saopštila je danas da je generalni sekretar NATO-a Mark Rute u kontaktu s vlastima Rumunije nakon što je rano jutros dron pogodio stambenu zgradu u rumunskom gradu Galac i povredio dve osobe, dodajući da je Rute oštro osudio taj napad.
Ona je u objavi na društvenoj mreži "X" navela da će Alijansa nastaviti da jača svoje odbrambene kapacitete.
- Generalni sekretar NATO-a je u kontaktu sa rumunskim vlastima. Oštro osuđujemo rusku nepromišljenost i NATO će nastaviti da jača svoju odbranu od svih pretnji, uključujući dronove - navela je portparolka NATO-a, piše Tanjug.
Dron se jutros srušio na stambenu zgradu u gradu Galac u Rumuniji nakon čega je usledila eksplozija i požar u stanu na 10. spratu zgrade.
Dve povređene osobe prevezene su u lokalni urgentni centar.
Podsećamo, dron je, prema pisanju lokalnih medija, udar se dogodio u Galacu tokom noći 29. maja. Udar se dogodio dok je na području cele Ukrajine bila proglašena vazdušna opasnost.
U napadu su, prema navodima lokalnih vlasti, povređene dve osobe, a iz oštećene zgrade evakuisano je 70 stanara.
Dron je udario u zgradu oko 2 sata iza ponoći.
Rumunsko Ministarstvo odbrane je noćas potvrdilo da je do udara drona u stambenu zgradu u Galacu došlo tokom ruskog napada na Ukrajinu.
- Tokom noći s 28. na 29. maj Ruska Federacija nastavila je napade dronovima na civilne i infrastrukturne ciljeve u Ukrajini, u blizini rečne granice s Rumunijom. Jedan od tih dronova ušao je u rumunski vazdušni prostor. Radar ga je pratio do južnog dela grada Galaca, gde se srušio na krov stambene zgrade, a nakon udara izbio je požar - navodi se u saopštenju, preneo je Telegraf.
BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja
Preporučujemo
PAKAO NAD IRANSKIM NEBOM, IZRAELCI IZVELI PODMUKLU DIVERZIJU: Teheran će se skupo osvetiti
24. 05. 2026. u 18:36
EMIRATI TRAŽE OD IRAKA HITNU REAKCIJU: Uzrok neprijateljske aktivnosti i napadi dronom
20. 05. 2026. u 14:37
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"TREBA ODATI PRIZNANjE VUČIĆU I SRBIJI, MORAMO ZAŠTITI SRBE OD KURTIJA" Montgomeri očitao lekciju medijima u CG o Kosovu i Metohiji
U INTERVJUU za crnogorski "Dan", Vilijam Montgomeri, bivši američki ambasador u SR Jugoslaviji, osvrnuo se na situaciju na Kosovu i Metohiji.
15. 05. 2026. u 13:16
KRAĐA VEKA U NBA! Nikola Jokić ovakvu nepravdu nije zaslužio, bruka i sramota
NBA liga donela je odluku o MVP igraču NBA lige!
17. 05. 2026. u 16:04 >> 16:14
NAJBOGATIJA PEVAČICA BALKANA: Maja za godinu zaradila 92 miliona i PRESTALA DA PEVA na svadbama
PRE tačno tri godine, pevačica je donela iznenađujuću odluku da trajno prestane da peva na svadbama.
26. 05. 2026. u 20:30
Komentari (0)