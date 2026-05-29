DRAMA U NATO DRŽAVI, SRUŠIO SE DRON! Pogođena stambena zgrada, Alijansa hitno reagovala (VIDEO)

В. Н.

29. 05. 2026. u 08:29

PORTPAROLKA NATO-a Alison Hart saopštila je danas da je generalni sekretar NATO-a Mark Rute u kontaktu s vlastima Rumunije nakon što je rano jutros dron pogodio stambenu zgradu u rumunskom gradu Galac i povredio dve osobe, dodajući da je Rute oštro osudio taj napad.

Foto: Printskrin/Fejsbuk/ IGSU - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Romania

Ona je u objavi na društvenoj mreži "X" navela da će Alijansa nastaviti da jača svoje odbrambene kapacitete.

- Generalni sekretar NATO-a je u kontaktu sa rumunskim vlastima. Oštro osuđujemo rusku nepromišljenost i NATO će nastaviti da jača svoju odbranu od svih pretnji, uključujući dronove - navela je portparolka NATO-a, piše Tanjug.

Dron se jutros srušio na stambenu zgradu u gradu Galac u Rumuniji nakon čega je usledila eksplozija i požar u stanu na 10. spratu zgrade.

Dve povređene osobe prevezene su u lokalni urgentni centar.

Podsećamo, dron je, prema pisanju lokalnih medija, udar se dogodio u Galacu tokom noći 29. maja. Udar se dogodio dok je na području cele Ukrajine bila proglašena vazdušna opasnost.

U napadu su, prema navodima lokalnih vlasti, povređene dve osobe, a iz oštećene zgrade evakuisano je 70 stanara.

Dron je udario u zgradu oko 2 sata iza ponoći.

Rumunsko Ministarstvo odbrane je noćas potvrdilo da je do udara drona u stambenu zgradu u Galacu došlo tokom ruskog napada na Ukrajinu.

- Tokom noći s 28. na 29. maj Ruska Federacija nastavila je napade dronovima na civilne i infrastrukturne ciljeve u Ukrajini, u blizini rečne granice s Rumunijom. Jedan od tih dronova ušao je u rumunski vazdušni prostor. Radar ga je pratio do južnog dela grada Galaca, gde se srušio na krov stambene zgrade, a nakon udara izbio je požar - navodi se u saopštenju, preneo je Telegraf.

MEDIJI TVRDE: Tramp ubrzava pritisak na Kubu

ADMINISTRACIJA predsednika SAD Donalda Trampa pojačava ekonomski i politički pritisak na Kubu, uz procene da bi vlast na Kubi mogla da se suoči sa ozbiljnom destabilizacijom već ovog leta, dok su američke institucije razmatrale i moguće vojne scenarije u slučaju izbijanja haosa na ostrvu, piše "Aksios" pozivajući se na američke zvaničnike.

29. 05. 2026. u 09:06

