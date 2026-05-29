NAZIRE LI SE KRAJ PREGOVORIMA? Američki potpredsednik otkrio nove detalje o postizanju mira na Bliskom istoku

POTPREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens izjavio je danas da su Vašington i Teheran veoma blizu postizanja sporazuma, ali da pregovori još traju i da nije izvesno kada bi američki predsednik Donald Tramp mogao da potpiše memorandum o razumevanju.

- Još nismo stigli do toga, ali smo veoma blizu i nastavićemo da radimo na tome - rekao je Vens novinarima komentarišući pregovore sa Iranom.

On je, kako prenosi CBS News, naveo da su dve strane ostvarile "veliki napredak", ali da još postoje nesuglasice oko pojedinih formulacija u tekstu mogućeg sporazuma.

- Teško je reći tačno kada, ili da li će predsednik potpisati memorandum o razumevanju. Još usaglašavamo pojedine jezičke formulacije - rekao je Vens.

Prema njegovim rečima, iranski pregovarači "žele sporazum", ali se i dalje razgovara o pojedinim pitanjima, uključujući moguća ograničenja iranskog nuklearnog programa.

- Razmenjujemo predloge sa njima. Smatramo da, barem za sada, pregovaraju u dobroj veri i ostvarujemo određeni napredak - rekao je Vens.

On je izrazio nadu da će pregovori napredovati i da će Tramp biti u poziciji da podrži sporazum, ali je naglasio da to još nije izvesno.

Američki izvori prethodno su naveli da je postignut preliminarni dogovor o memorandumu o razumevanju kojim bi primirje između SAD i Irana bilo produženo za 60 dana i otvoreni pregovori o iranskom nuklearnom programu, ali da se još čeka odobrenje predsednika Trampa.

