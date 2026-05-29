NAZIRE LI SE KRAJ PREGOVORIMA? Američki potpredsednik otkrio nove detalje o postizanju mira na Bliskom istoku
POTPREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens izjavio je danas da su Vašington i Teheran veoma blizu postizanja sporazuma, ali da pregovori još traju i da nije izvesno kada bi američki predsednik Donald Tramp mogao da potpiše memorandum o razumevanju.
- Još nismo stigli do toga, ali smo veoma blizu i nastavićemo da radimo na tome - rekao je Vens novinarima komentarišući pregovore sa Iranom.
On je, kako prenosi CBS News, naveo da su dve strane ostvarile "veliki napredak", ali da još postoje nesuglasice oko pojedinih formulacija u tekstu mogućeg sporazuma.
- Teško je reći tačno kada, ili da li će predsednik potpisati memorandum o razumevanju. Još usaglašavamo pojedine jezičke formulacije - rekao je Vens.
Prema njegovim rečima, iranski pregovarači "žele sporazum", ali se i dalje razgovara o pojedinim pitanjima, uključujući moguća ograničenja iranskog nuklearnog programa.
- Razmenjujemo predloge sa njima. Smatramo da, barem za sada, pregovaraju u dobroj veri i ostvarujemo određeni napredak - rekao je Vens.
On je izrazio nadu da će pregovori napredovati i da će Tramp biti u poziciji da podrži sporazum, ali je naglasio da to još nije izvesno.
Američki izvori prethodno su naveli da je postignut preliminarni dogovor o memorandumu o razumevanju kojim bi primirje između SAD i Irana bilo produženo za 60 dana i otvoreni pregovori o iranskom nuklearnom programu, ali da se još čeka odobrenje predsednika Trampa.
BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja
Preporučujemo
TRAMP DRŽI PISMO ZA VENSA U OVALNOM KABINETU: Zvaničkin izneo šokantne tvrdnje
14. 05. 2026. u 09:33
PEZEŠKIJAN TVRDI: Ne radimo na pravljenju nuklearnog oružja
28. 05. 2026. u 21:32
IZRAELSKI MEDIJI: Hamnei nije odobrio nacrt memoranduma, zbog toga nije ni Tramp
28. 05. 2026. u 20:16
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"TREBA ODATI PRIZNANjE VUČIĆU I SRBIJI, MORAMO ZAŠTITI SRBE OD KURTIJA" Montgomeri očitao lekciju medijima u CG o Kosovu i Metohiji
U INTERVJUU za crnogorski "Dan", Vilijam Montgomeri, bivši američki ambasador u SR Jugoslaviji, osvrnuo se na situaciju na Kosovu i Metohiji.
15. 05. 2026. u 13:16
KRAĐA VEKA U NBA! Nikola Jokić ovakvu nepravdu nije zaslužio, bruka i sramota
NBA liga donela je odluku o MVP igraču NBA lige!
17. 05. 2026. u 16:04 >> 16:14
NAJBOGATIJA PEVAČICA BALKANA: Maja za godinu zaradila 92 miliona i PRESTALA DA PEVA na svadbama
PRE tačno tri godine, pevačica je donela iznenađujuću odluku da trajno prestane da peva na svadbama.
26. 05. 2026. u 20:30
Komentari (0)