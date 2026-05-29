"ROSATOM" GRADI PRVU NUKLEARKU U KAZAHSTANU: Putin i Tokajev potpisali u Astani zajedničku izjavu o dobrosusedstvu dveju zemalja

PREDSEDNICI i Rusije i Kazahstana Vladimir Putin i Kasim Tokajev, juče su u Astani potpisali zajedničku izjavu o sedam osnova prijateljstva i naroda te dve susedne zemlje. U toj izjavi se navode prioritetni zadaci koji će ojačati saradnju.

Predstavnici Rusije i Kazahstana, potpisali su 16 dvostranih dokumenata među kojima je i dogovor o gradnji prve atomske centrale.

Putin i Tokajev smatraju da prijateljstvo i dobrosusedstvo treba da se zasniva na istoriji i zajedničkim naporima evroazijske integracije. Ističe se važnost veoma velike zajedničke granice koju imaju Kazahstan i Rusija, a na kojoj treba razvijati dobrosusedstvo i saradnju. Jedan od važnih temalja dobrih odnosa biće ekonomsko partnerstvo.

U Kazahstanu živi veliki broj Rusa, pa će se gajiti jezička i kulturna šarolikost. Poštovaće se i tradicionalne vrednosti. Dve zemlje će i dalje imati razmenu studenata kao i saradnju u sportu. Važna spona je i zajednički pogled na budućnost dveju država.

Tokajev je istakao da prijateljstvo i saradnja nemaju alternativu, a za sadašnji visoki nivo odnosa po mišljenju lidera iz Astane, zaslužan je Putin, koga je Tokajev nazvao političarem koji vodi politiku jačanja statusa Rusije kao velike države. Tokajev je istakao da je Rusija sada na prvom mestu po direktnim investicijama u Kazahstanu. Putin je dodao da je u prvom kvartalu ove godine trgovinska razmena dveju zemalja porasla za devet odsto.

Lavrov: Zahtevi EU idiotski RUSKI šef diplomatije Sergej Lavrov smatra da su zahtevi EU da se ograniči brojnost ruskih oružanih snaga kako bi se pristupilo pregovorima "idiotski". - Ne raspravljam o idiotskim izjavama - rekao je Lavrov novinaru lista "Izvestija", komentarišući izjave šefice evropske diplomatije Kaje Kalas. Ona je izjavila da "postoje stvari koje odražavaju ustupke tražene od Ukrajine u vezi sa vojnim ograničenjem i da bi to trebalo da se odrazi i na Rusiju, ako je u sporazumu".

U Kazahstanu je 2024. održan referendum o gradnji atomske centrale, a lane je objavljeno da će ruska korporacija "Rosatom" biti na čelu konzorcijuma za gradnju prve nuklearke. U planu je da eksploatacija počne 2035. Rukovodstvo Kazahstana je pregovaralo i sa zapadnim kompanijama, ali je "Rosatom" dao daleko najbolje uslove. Tokajev je istakao značaj gradnje nuklearke u Kazahstanu.

Dve zemlje sarađuju i drugim sferama energetike. Tako ruski "Gasprom" snabdeva bez prekida severne teritorije Kazahstana prirodnim gasom. Posle pregovora, koji su trajali oko 90 minuta, Putinu i Tokajevu su demonstrirali kako se realizuju zajednički projekti. U toj video-prezentaciji kao najznačajniji su se pokazali industrijski.

Trodnevna Putinova poseta Kazahstanu ima još jednu dimenziju. U Astani će se danas održati zasedanje Višeg evroazijskog ekonomskog saveta. Putinov pomoćnik za međunarodne odnose Jurij Ušakov najavio je da će lideri Evroazijskog ekonomskog saveza, poznatijeg kao EAES, razgovarati u Astani o daljem učešću Jermenije u toj organizaciji.

U Astanu nije došao jermenski premijer Nikola Pašinjan, nego je poslao svog zamenika.