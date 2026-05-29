PAŠINJANOVO VELIKO HVALA TRAMPU: Uoči parlamentarnih izbora u Jermeniji, vladajuća partija ima podršku Zapada, ali je sa Rusijom - zategnuto

PREMIJER Jermenije Nikola Pašinjan se zahvalio predsedniku SAD Donaldu Trampu za podršku pred parlamentarne izbore, 7. juna.

Foto: AP Photo/Michael Sohn

Pre toga je američki državni sekretar Marko Rubio po povratku iz Indije kratko boravio u Jerevanu, gde je na aerodromu razgovarao sa ministrom spoljnih poslova Jermenije Araratom Mirzojanom, a potom su potpisali Dogovor o strateškoj saradnji.

Bio je to prvi dolazak jednog američkog državnog sekretara u Jermeniju posle 2014. godine. Poseta je bila kratka bez protokolarnog ceremonijala. Pregovori su trajali samo pola sata a zatim su potpisana tri dokumenta. Osim dogovora o strateškoj saradnji Rubio i Mirzojan su potpisali dogovor o saradnji na "Trampovom putu" koji kroz Jermeniju povezuje enklave u kojima žive Azerbejdžanci, kao i memorandum o eksploataciji i preradi retkih metala.

Tih pola sata pregovora sa Markom Rubiom je bilo dovoljno vladajućoj partiji da preko medija koje kontroliše pokazuje narodu da imaju veliku podršku moćne Amerike.

U februaru je Jermeniju posetio i potpredsednik SAD Džej Di Vens i takođe je obećavao saradnju.

On je sa premijerom Pašinjanom potpisao dogovor o saradnji u atomskoj energetici. Jermenija ima atomsku centralu koju su napravili Rusi i naravno ona koristi rusko atomsko gorivo. Sada Pašinjan namerava da koristi američko gorivo kako bi bio nezavisan od Moskve.

Privilegije uskoro nestaju? JERMENIJA je do sada dobijala gas po cenama po kojima se on prodaje u Rusiji, to jest, skoro četiri puta jeftinije nego u Evropi. Jermenija plasira 80 odsto poljoprivrednih proizvoda, kao i veći deo proizvodnje jermenskog konjaka na tržište Rusije. Ako Rusija prestane da kupuje jermenske proizvode u vrednosti od pet milijardi dolara, to će biti jak udarac tamošnjoj privredi.

Kad je poslednji put Pašinjan boravio u Kremlju, Vladimir Putin ga je upozorio da ako odustane od saradnje sa Evroazijskim ekonomskim savezom onda neće moći da računa na privilegovane cene gasa i nafte kao i još mnogo čega. Dakle, niko u Moskvi Pašinjanu ne brani da se okreće Evropi, ali onda će energente od Rusije morati da kupuje po tržišnim cenama. Logika Pašinjana je bila zaista naivna "dok Jermeniju ne prime u EU koristiće privilegije kao članica Evroazijskog ekonomskog saveza". Međutim, u Moskvi se sa tom računicom ne slažu.

Zbog podrške SAD i zapadne Evrope Pašinjan je uveren da će njegova partija Građanski dogovor imati većinu i sastaviti vladu. Ta njegova samouverenost je razlog što sada preti liderima suparničke partije "koji su krali od penzionera da bi jeli kavijar".