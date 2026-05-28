NA OVOM MESTU RUSKI VOJNIK IZDRŽI SAMO SAT VREMENA: Mnogi se ugušili i izvršili samoubistvo, neki umrli u panici i delirijumu (FOTO/VIDEO)

NAJDUŽE što ruski vojnik može da preživi nakon što izađe iz podzemnog cevovoda, prema rečima onih koji ih love, jeste samo sat vremena. Najčešće ne stignu ni dotle.

- Obično je potrebno deset minuta i gotovo je - kaže Tovsti, vodnik čete u ukrajinskoj brigadi Hartija, gledajući snimke dronom iz komandnog centra u Harkovskoj oblasti, izveštava Kijev Independent.

Na modernom bojištu gde su dronovi smrtonosni za svakoga ko hoda po otvorenom, ruska vojska je pronašla neočekivano rešenje pod zemljom.

Sistem napuštenih sovjetskih gasovoda koji prolazi ispod Harkovske oblasti pretvoren je u zaštićenu rutu za vojnike da se infiltriraju duboko iza ukrajinskih linija, zaobilazeći sve što ih može pogoditi odozgo.

- U ratu dronovima više ne možete normalno da hodate po zemlji, pa se sve dešava pod zemljom - objašnjava Tovsti.

Ali bezbednost cevovoda ih vodi samo dotle. Brigada Hartija mesecima igra beskrajnu igru udari krticu. Oni prate izlaze iz cevovoda, eliminišu Ruse koji se pojave, popunjavaju rupe, a zatim traže sledeću, najnoviju izlaznu tačku. Uprkos ogromnim gubicima i užasnim uslovima unutar samih cevovoda, Rusija nastavlja da gura ljude kroz njih.

Meta je Kupjansk, strateški važan grad udaljen samo 40 kilometara od ruske granice, sa ključnim drumskim i železničkim čvorom. Rusija ga je zauzela u prvim danima invazije u februaru 2022. godine, a Ukrajina ga je oslobodila u septembru iste godine. Od tada, Rusija pokušava da ga vrati.

Pakleni uslovi unutra

U proteklih godinu dana, ruski vojnici koriste četiri napuštena gasovoda koji se spajaju u dva preko reke Oskil. Cevovod Šebelinka–Ostrogožsk, prvobitno izgrađen u sovjetsko vreme za pumpanje gasa iz Harkovske oblasti u Rusiju, povezuje okupiranu teritoriju na istočnoj obali sa ukrajinskim zaleđem u oblasti Kupjanska.

Cevi su prečnika samo 1 do 1,2 metra. Vojnici moraju da puze 15 kilometara da bi stigli do ukrajinskih linija. Prema rečima komandanata Hartijske brigade, neki vojnici provode mesece unutra čekajući da se akumulira dovoljno ljudi i opreme. Ruske trupe su primenile ovu taktiku infiltracije duž cele linije fronta gde god je to moguće. Abat dodaje da Rusija za ove operacije koristi specijalizovane jedinice zvane "Veterani", verovatno ljude sa iskustvom u rudarstvu.

Uslovi unutar cevi su navodno pakleni. Vojnici ulaze sa oružjem zalepljenim na leđima kako ga ne bi izgubili dok puze. Ruski nezavisni medij Astra objavio je video u kojem vojnik opisuje haos unutar jedne od cevi u Kurskoj oblasti.

- Desetine vojnika su se ugušile, izvršile samoubistvo ili umrle u panici i delirijumu. Ljudi su gubili razum. Jedan je pucao u sebe. Drugi je okrenuo mitraljez na sebe. Trećem je glava smrskana - rekao je.

Ipak, taktika se na trenutak isplatila. U septembru 2025. godine, ruske trupe su uspele da se infiltriraju u severnu periferiju Kupjanska kroz gasovode i ugroze grad.

Usledio je ukrajinski kontranapad, potiskujući ruske snage i oslobađajući okolna sela.

- Pretnja infiltracijom je u suštini bila nekontrolisana, ali Ukrajina je od tada zatvorila određena područja i sada mnogo bolje razume rute - kaže "Druid", komandant čete bespilotnih sistema.

Beskrajno "udaranje krtice"

Brigada Hartija opisuje svoju borbu protiv Rusa kao beskrajnu igru mačke i miša. Dronovi stalno prate cevovode i moguće izlaze, i čim se vojnik pojavi na izlazu, dron ga ubija i rupa se popunjava. Zatim, stotinu metara dalje, pojavljuje se deset novih rupa.

Prolećne kiše su delimično poplavile cevi, što ovu taktiku čini još težom za Ruse, piše Kijevski independent.

- Neprijatelj to zna, ali iz nekog razloga stalno puzi napred - kaže Tovsti. Nakon više od pola godine borbe protiv ove taktike, kaže da on i njegovi vojnici sada znaju gde da čekaju izlazak ruskih vojnika.

Glavni problem je što je cevovod gotovo nemoguće uništiti. Čak i ako ukrajinski vazdušni napad ošteti izlaz, ruski vojnici jednostavno kopaju prolaz oko njega kako bi izbegli oštećeno područje.

(Kijev Independent/Jutarnji)