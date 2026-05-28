NOVI NAPAD SAD NA IRAN: Teheran uzvratio udarom na američku bazu - Odzvanjaju eksplozije i sirene za uzbunu širom Kuvajta (VIDEO)

AMERIČKA vojska izvela je tokom noći nove udare na vojne lokacije u Iranu, a oborena su i četiri iranska borbena drona koji su predstavljali pretnju oko Ormuskog moreuza, izjavio je američki zvaničnik. Teheran je uzvratio napadom na američku bazu i zapretio daljom eskalacijom.

Zvaničnik, koji je govorio pod uslovom anonimnosti, rekao je za "Rojters" da je u vazdušnom udaru pogođena iranska kopnena kontrolna stanica u gradu Bandar Abas, odakle je trebalo da se lansira peti dron.

🚨 BREAKING: IRGC issues strong statement after clashes with U.S. forces:



“Following the U.S. violation of the ceasefire, Iranian forces targeted the American military base in Kuwait from where the attack was launched.”



The IRGC warned that this was only an initial response,…

- Ove akcije su bile odmerene, isključivo odbrambene i imale su za cilj održavanje primirja - rekao je zvaničnik.

Usledio odgovor Teherana

Ubrzo je uslijedio i odgovor Teherana. Iranske oružane snage objavile su da su, kao odgovor na američki napad u blizini avio luke Bandar Abas, gađale američku avio bazu.

Strane agencije izvještavaju da je napadnuta američka baza u Kuvajtu.

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je danas da je gađao američku vazduhoplovnu bazu u 4.50 sati po lokalnom vremenu, nakon američkog napada u blizini aerodroma Bandar Abas.

IRGC nije saopštio gde se nalazi američka baza koja je bila meta napada, prenela je agencija Mehr.

Iranske snage su navele da bi svako ponavljanje agresije na tu zemlju izazvalo "odlučniji" odgovor, kao i da odgovornost za posledice leži na "agresoru".

- Nekoliko sati ranije, američki tanker za prevoz nafte pokušao je da prođe kroz Ormuski moreuz nakon što je isključio sistem za praćenje. Međutim, nakon brzog i odlučnog odgovora mornarice IRGC-a, uključujući upozoravajuću vatru usmerenu ka plovilu, tanker je bio primoran da se zaustavi i povuče - navodi se u saopštenju IRGC-a koje prenosi iranska televizija Pres.

Dodaje se da su, kao odgovor, američke snage pucale na otvoreno polje u blizini iranskog lučkog grada Bandar Abas.

Izraelska vojska objavila da je gađala Hezbolah

Izraelska vojska objavila je da je izvela napade na jugu Libana.

U kratkom priopćenju IDF je naveo da je gađao "infrastrukturu Hezbolaha" na području Tira.

Israel issues sweeping evacuation orders across southern Lebanon as air strikes expand, with residents in Tyre and Nabatiyeh facing forced displacement.



Al Jazeera's Obaida Hitto reports.

Nedugo zatim IDF je objavio da je presreo sumnjivu vazdušnu metu u delu južnog Libana u kojem deluju izraelski vojnici.

Napadi dolaze nakon što je libansko ministarstvo zdravstva saopštilo da je u izraelskim zračnim udarima u utorak poginula 31 osoba, dok ih je 40 ranjeno.

Bio je to jedan od najsmrtonosnijih dana otkako je prošlog meseca stupilo na snagu krhko primirje između Izraela i Hezbolaha, koji podržava Iran.

Izraelska vojska saopštila je da je započela napade na "infrastrukturu" Hezbolaha u libanskom gradu Tiru.

🚨🇱🇧🇮🇱 IDF says it is now striking what it calls "Hezbollah infrastructure" in Tyre, the ancient coastal city in southern Lebanon.



The strikes follow what appeared to be Israel's largest evacuation warning yet for Tyre.

Napadi su usledili nakon što je izraelska vojska izdala naredbe za prisilnu evakuaciju celokupnog stanovništva južnog grada i okolnih područja, uz upozorenje svim stanovnicima juga Libana da se premeste severno od reke Zahrani, oko 40 kilometara od izraelske granice

Libanska Nacionalna novinska agencija (NNA) javlja da je izraelski vazdušni napad rano jutros pogodio zgradu i kafić u južnom gradu Tiru.

Vatrogasci su gasili požar koji je izbio na mestu napada te uklanjali ruševine u potrazi za stradalima.

Kuvajtska vojska objavila je da protivvazdušna obrana "odbija" raketni i napad dronovima

Kuvajtska državna novinska agencija javlja da se širom zemlje čuju sirene za uzbunu, dok je kuvajtska vojska objavila da sistemi protivvazdušne obrane odbijaju neprijateljske raketne i napade dronovima.

🚨🇰🇼🇮🇷 BREAKING: Footage reportedly shows an Iranian missile in flight toward a U.S. airbase in Kuwait.



This footage points to a ballistic missile launched from Iran itself, a more direct and more serious form of attack.

- Glavni štab vojske napominje da su zvukovi eksplozija koji se čuju posledica delovanja sistema protivvazdušne obrane koji presreću neprijateljske napade - saopštila je vojska.

- Građani se pozivaju da se pridržavaju bezbednosti uputstava koje izdaju nadležne vlasti - dodaje se u saopštenju.

Oprečne informacije o pregovorima

U jeku sukoba pojavljuju se i protivrečne informacije o mogućem mirovnom sporazumu. Iranska državna televizija objavila je kako je sastavljen "početni neslužbeni okvir za memorandum o razumevanju" između dve strane. Prema tom nacrtu, američke snage povukle bi se iz blizine Irana i ukinule pomorsku blokadu iranskih luka.

Međutim, iz Vašingtona su takve tvrdnje oštro demantovali, nazvavši ih "potpunom izmišljotinom". Uz to, američki predsednik Donald Tramp u sredu je odbacio izveštaje iranskih državnih medija prema kojima bi Iran i Oman zajednički upravljali plovidbom kroz Ormuski moreuz u sklopu mirovnog sporazuma, poručivši da će taj ključni plovni put ostati otvoren.

Napadi usred pregovora

Najnovija eskalacija događa se usred pregovora o okončanju tromesečnog rata koji je odneo hiljade života i uzrokovao nagli skok cena energenata na globalnom tržištu. Poslednji američki udari, koje Vašington naziva odbrambenima, izvedeni su u ponedeljak, a Iran ih je ocenio kao kršenje primirja.

Američki ciljevi tada su uključivali brodove koji su pokušavali da postave mine kao i položaje za lansiranje raketa, što je procenjeno kao direktna pretnja američkim snagama.

Američki predsednik Donald Tramp odbacio je juče izveštaj iranskih državnih medija, da će Iran i Oman zajednički upravljati saobraćajem kroz Ormuski moreuz kao deo mirovnog sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama, navodeći da ce taj plovni put ostati otvoren.

SAD su prethodno izvele odbrambene udare na Iran u ponedeljak, što je Iran nazvao kršenjem primirja koje je na snazi od 8. aprila.

Centralna komanda američke vojske (CENTCOM) tada je saopštila da su među američkim ciljevima bili čamci koji su pokušavali da postave mine i mesta za lansiranje raketa, koje su predstavljale pretnju američkim snagama.

(Tanjug, Index)

