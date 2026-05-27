ITALIJANSKI BOSOVI VLADAJU IZ ĆELIJA: Šefovi mafije na Apeninskom poluostrvu, iako u dobro čuvanim zatvorima, "rade" slobodno
ŠIFROVANI mini-telefoni i porodične posete, deo su onoga što omogućava šefovima mafije da vladaju iz svojih ćelija, pokrećući tovare droge, naređujući napade na rivale i stvarajući nove kriminalne dogovore.
Daleko od toga da je zatvor hotel, postoje i delovi sa visokim nivooom bezbednosti, ali šefovi trgovine drogom ipak nastavljaju da upravljaju svojim imperijama - rešetke su lako savladiva prepreka, a lanac komandovanja ostaje netaknut.
Direkcija za borbu protiv mafije iznela je na svetlost dana:
- Mafije vladaju iz udobnosti zatvorskih ćelija putem društvenih mreža i daljinskog upravljača ilegalnom trgovinom. To je dobro strukturiran sistem, gde se operativna uputstva za lokalno područje prenose putem digitalnih profila i platformi društvenih medija, čineći svakodnevni rad sudija i organa za sprovođenje zakona gotovo beskorisnim.
Kriminalna reputacija ostaje i u zatvoru, snaga bosova je ista i napolju i unutar zidova, gde uspevaju da ubede i zatvorenike da sarađuju i distribuiraju ono što im narede. Takvih šefova i saradnika ima oko 9.000 u odeljenju "visoke sigurnosti", a od njih je 741 pod rigoroznim nadzorom i potpuno izolovan.
Borba protiv mafije napreduje, ali se čini sve uzaludnim zbog internog lanca komande:
- Potrebna je hitna intervencija, nije dovoljno samo priznati da smo bili među prvima koji su predvideli ovaj fenomen - podvlači pripadnik zatvorskog sindikata i dodaje da je situacija postala pitanje naconalne bezbednosti koje ne dozvoljava nedostatak finansiranja kao izgovor.
Najpoznatiji Mikele i Đulijano
MIKELE Seneze, zvani O'Paco, bos Rima, jedan je od najpoznatijih šefova kriminalnih grupa u prestonici. Iz ćelije je upravljao prometom svega čime je hteo, a u zatvoru je od 2013. godine. Đulijano Kapoli, zvani Maverik je na čelu klana koji se iz ćelije bavio prometom droge koju je uvozio iz Španije i Maroka, a potom se ona prodavala na rimskim ulicama.
