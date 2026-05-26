RAT ĆE SE PROŠIRITI VAN BLISKOG ISTOKA? Izdato jezivo upozorenje: "Suočićete se sa iznenađenjima"

ISLAMSKA Republika Iran je spremna za rat i, u slučaju novog napada Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, identifikovane su mete, izjavio je portparol Oružanih snaga Irana Abolfazl Šekarči.

Foto: Tanjug/AP Photo Vahid Salemi

- Odgovor na svaku novu agresiju biće drugačiji od onoga što se ranije dešavalo, neprijatelji će se definitivno suočiti sa iznenađenjima i novim taktikama, a iranski napadi, ako region uđe u još jednu rundu rata, prevazići će granice regiona i biće mnogo ozbiljniji, teži, nasilniji i jači od prethodna dva rata - rekao je Šekarči.

On je naglasio da će, ako ponovo izbije rat i bude sprečen izvoz iz Irana, ta zemlja "sprečiti da nafta napusti region".

- Iran će odlučno upravljati ovim vitalnim plovnim putem, sa ciljem stvaranja bezbednosti i zaštite međunarodne trgovine i ekonomije - naglasio je Šekarči, govoreći o Ormuskom moreuzu.

(Tanjug)

