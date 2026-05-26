RAT ĆE SE PROŠIRITI VAN BLISKOG ISTOKA? Izdato jezivo upozorenje: "Suočićete se sa iznenađenjima"
ISLAMSKA Republika Iran je spremna za rat i, u slučaju novog napada Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, identifikovane su mete, izjavio je portparol Oružanih snaga Irana Abolfazl Šekarči.
- Odgovor na svaku novu agresiju biće drugačiji od onoga što se ranije dešavalo, neprijatelji će se definitivno suočiti sa iznenađenjima i novim taktikama, a iranski napadi, ako region uđe u još jednu rundu rata, prevazići će granice regiona i biće mnogo ozbiljniji, teži, nasilniji i jači od prethodna dva rata - rekao je Šekarči.
On je naglasio da će, ako ponovo izbije rat i bude sprečen izvoz iz Irana, ta zemlja "sprečiti da nafta napusti region".
- Iran će odlučno upravljati ovim vitalnim plovnim putem, sa ciljem stvaranja bezbednosti i zaštite međunarodne trgovine i ekonomije - naglasio je Šekarči, govoreći o Ormuskom moreuzu.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
Preporučujemo
Amerika napala Iran! Kraj primirja na Bliskom istoku? "Izveli smo 'napade samoodbrane'"
26. 05. 2026. u 08:53
GRADOVI IRANA U PLAMENU: Pregovori prekinuti, rat opet zapalio Bliski istok?
25. 05. 2026. u 23:41
IRAN OPET NAPADNUT? Odjekuju ekpslozije u Bander Abasu
25. 05. 2026. u 22:48
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"TREBA ODATI PRIZNANjE VUČIĆU I SRBIJI, MORAMO ZAŠTITI SRBE OD KURTIJA" Montgomeri očitao lekciju medijima u CG o Kosovu i Metohiji
U INTERVJUU za crnogorski "Dan", Vilijam Montgomeri, bivši američki ambasador u SR Jugoslaviji, osvrnuo se na situaciju na Kosovu i Metohiji.
15. 05. 2026. u 13:16
KRAĐA VEKA U NBA! Nikola Jokić ovakvu nepravdu nije zaslužio, bruka i sramota
NBA liga donela je odluku o MVP igraču NBA lige!
17. 05. 2026. u 16:04 >> 16:14
RUSI IZDALI HITNO UPOZORENjE KIJEVU: "Napustite ukrajinsku prestonicu - došlo je do tačke pucanja"
"SVE je ovo došlo do tačke pucanja."
25. 05. 2026. u 18:56
Komentari (0)