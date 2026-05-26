Svet

RAT ĆE SE PROŠIRITI VAN BLISKOG ISTOKA? Izdato jezivo upozorenje: "Suočićete se sa iznenađenjima"

В.Н.

26. 05. 2026. u 09:47

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ISLAMSKA Republika Iran je spremna za rat i, u slučaju novog napada Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, identifikovane su mete, izjavio je portparol Oružanih snaga Irana Abolfazl Šekarči.

РАТ ЋЕ СЕ ПРОШИРИТИ ВАН БЛИСКОГ ИСТОКА? Издато језиво упозорење: Суочићете се са изненађењима

Foto: Tanjug/AP Photo Vahid Salemi

- Odgovor na svaku novu agresiju biće drugačiji od onoga što se ranije dešavalo, neprijatelji će se definitivno suočiti sa iznenađenjima i novim taktikama, a iranski napadi, ako region uđe u još jednu rundu rata, prevazići će granice regiona i biće mnogo ozbiljniji, teži, nasilniji i jači od prethodna dva rata - rekao je Šekarči.

On je naglasio da će, ako ponovo izbije rat i bude sprečen izvoz iz Irana, ta zemlja "sprečiti da nafta napusti region".

- Iran će odlučno upravljati ovim vitalnim plovnim putem, sa ciljem stvaranja bezbednosti i zaštite međunarodne trgovine i ekonomije - naglasio je Šekarči, govoreći o Ormuskom moreuzu. 

(Tanjug)

BONUS VIDEO: 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

ŠTA SVET ČEKA AKO SE RAT U IRANU STVARNO ZAVRŠI? Na pitanje kada će se cene vratiti na predratne nivoe, odgovor nije ohrabrujući
Svet

0 0

ŠTA SVET ČEKA AKO SE RAT U IRANU STVARNO ZAVRŠI? Na pitanje kada će se cene vratiti na predratne nivoe, odgovor nije ohrabrujući

AMERIČKI predsednik Donald Tramp u subotu je izjavio da je mir sa Iranom nadohvat ruke te da će se Ormuski moreuz ponovo otvoriti. Međutim, nakon ponovljenih lažnih uzbuna u poslednja tri meseca, tržišta su postala oprezna i sada uglavnom ignorišu Trampove izjave, iščekujući konkretne znakove sporazuma sa Teheranom. Iran je, uprkos vojnoj inferiornosti, koristio blokadu moreuza kao svoj glavni adut u sukobu.

25. 05. 2026. u 09:42

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VELIKAN SANJA POVRATAK U ELITU: Desetostruki šampion želi da iskoristi krizu orlova i stekne prednost pred revanš

VELIKAN SANjA POVRATAK U ELITU: Desetostruki šampion želi da iskoristi krizu "orlova" i stekne prednost pred revanš