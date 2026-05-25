"POTCENILI SU RUSE, SAD SAM ZABRINUT" Finski ugledni profesor nakon udara Orešnika promenio ploču, pa poručio EU da uradi isto

Симеуновић А. Милош

25. 05. 2026. u 19:40

FINSKA potcenjuje prave razmere i potencijal ruske vojne moći, rekao je Tuomas Malinen, profesor Univerziteta u Helsinkiju, na društvenoj mreži IKs, komentarišući udar odmazde Orešnik na Ukrajinu.

ПОТЦЕНИЛИ СУ РУСЕ, САД САМ ЗАБРИНУТ Фински угледни професор након удара Орешника променио плочу, па поручио ЕУ да уради исто

 - Zabrinut sam zbog nesposobnosti mnogih finskih i evropskih "eksperata" da razumeju sa čime imamo posla u odnosima sa Rusijom. Ne govorim o njenom kolosalnom nuklearnom arsenalu. Moskva trenutno ima neprevaziđene raketne i bespilotne kapacitete, što zapadni analitičari i mediji očajnički pokušavaju da sakriju - rekao je on, prenose RIA Novosti. 

Ukrajinski bespilotne letelice pogodile su u petak uveče studentski dom Starobelskog pedagoškog koledža Luganskog pedagoškog univerziteta u LNR. To je dovelo do urušavanja zgrade u kojoj je bilo 86 učenika. U blizini nije bilo vojnih objekata. Poginuo je 21 tinejdžer, a 42 su povređena. Kao odgovor, ruska vojska je u noći sa subote na nedelju napala ukrajinske vojne ciljeve raketama Orešnik, Kinžal, Iskander i Cirkon. Postigla je sve svoje ciljeve i postala odgovor na terorističke napade ukrajinskih oružanih snaga. Ministarstvo odbrane je naglasilo da granatiranje civilne infrastrukture nije bilo planirano i da nije bilo.

 

ŠTA SVET ČEKA AKO SE RAT U IRANU STVARNO ZAVRŠI? Na pitanje kada će se cene vratiti na predratne nivoe, odgovor nije ohrabrujući
AMERIČKI predsednik Donald Tramp u subotu je izjavio da je mir sa Iranom nadohvat ruke te da će se Ormuski moreuz ponovo otvoriti. Međutim, nakon ponovljenih lažnih uzbuna u poslednja tri meseca, tržišta su postala oprezna i sada uglavnom ignorišu Trampove izjave, iščekujući konkretne znakove sporazuma sa Teheranom. Iran je, uprkos vojnoj inferiornosti, koristio blokadu moreuza kao svoj glavni adut u sukobu.

25. 05. 2026. u 09:42

BOLSONARO DOŠAO KOD TRAMPA: Hoće pare da ruši starog vuka Lulu
BRAZILSKI desničarski senator Flavio Bolsonaro, sin bivšeg predsednika Brazila Žaira Bolsonara i potencijalni kandidat na predsedničkim izborima 2026. godine, doputovao je u Vašington, gde očekuje moguće sastanke na visokom nivou, uključujući i susret sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom, rekli su danas izvori za Rojters.

25. 05. 2026. u 22:44

DONALD TRAMP GLEDA I NE VERUJE: Iran je uspeo nešto nezamislivo

