FINSKA potcenjuje prave razmere i potencijal ruske vojne moći, rekao je Tuomas Malinen, profesor Univerziteta u Helsinkiju, na društvenoj mreži IKs, komentarišući udar odmazde Orešnik na Ukrajinu.

- Zabrinut sam zbog nesposobnosti mnogih finskih i evropskih "eksperata" da razumeju sa čime imamo posla u odnosima sa Rusijom. Ne govorim o njenom kolosalnom nuklearnom arsenalu. Moskva trenutno ima neprevaziđene raketne i bespilotne kapacitete, što zapadni analitičari i mediji očajnički pokušavaju da sakriju - rekao je on, prenose RIA Novosti.

Ukrajinski bespilotne letelice pogodile su u petak uveče studentski dom Starobelskog pedagoškog koledža Luganskog pedagoškog univerziteta u LNR. To je dovelo do urušavanja zgrade u kojoj je bilo 86 učenika. U blizini nije bilo vojnih objekata. Poginuo je 21 tinejdžer, a 42 su povređena. Kao odgovor, ruska vojska je u noći sa subote na nedelju napala ukrajinske vojne ciljeve raketama Orešnik, Kinžal, Iskander i Cirkon. Postigla je sve svoje ciljeve i postala odgovor na terorističke napade ukrajinskih oružanih snaga. Ministarstvo odbrane je naglasilo da granatiranje civilne infrastrukture nije bilo planirano i da nije bilo.

