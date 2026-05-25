AKO VAŠINGTON I TEHERAN POTPIŠU MIR, HEZBOLAH I IRAN ĆE UNIŠTITI IZRAEL: Tel Aviv gura klipove u točkove - Ovog puta opravdano?
IZRAEL vrši pritisak na svoje američke partnere, tražeći strože uslove za sporazum sa Iranom, piše Volstrit džornal, pozivajući se na izvor.
- Izrael vrši pritisak na svoje američke partnere javno preko medija, zahtevajući stroži dogovor sa više obaveza od Irana - navodi se u publikaciji.
Izrael strahuje da će sporazum ublažiti ekonomski i vojni pritisak na Iran i vezati ruke izraelskim vlastima u konfrontaciji sa libanskim pokretom Hezbolah koji podržava Teheran, navodi se u izveštaju.
Izraelski strah nije neosnovan. Naročito u trenucima kada Hezbolah poziva na rušenje libanske vlade i poruke da oružje predati neće.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
Sukob na Bliskom istoku: Žestok udar po izraelskoj vojsci, Iran predao zahtev Savetu bezbednosti UN posle kojeg sledi pakao
29. 04. 2026. u 07:46 >> 11:01
PAKAO NAD IRANSKIM NEBOM, IZRAELCI IZVELI PODMUKLU DIVERZIJU: Teheran će se skupo osvetiti
24. 05. 2026. u 18:36
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"TREBA ODATI PRIZNANjE VUČIĆU I SRBIJI, MORAMO ZAŠTITI SRBE OD KURTIJA" Montgomeri očitao lekciju medijima u CG o Kosovu i Metohiji
U INTERVJUU za crnogorski "Dan", Vilijam Montgomeri, bivši američki ambasador u SR Jugoslaviji, osvrnuo se na situaciju na Kosovu i Metohiji.
15. 05. 2026. u 13:16
KRAĐA VEKA U NBA! Nikola Jokić ovakvu nepravdu nije zaslužio, bruka i sramota
NBA liga donela je odluku o MVP igraču NBA lige!
17. 05. 2026. u 16:04 >> 16:14
"PREVIŠE JE LEPA, ŽELIM NjEN SKALP!" Brižit puca od ljubomore, žene vidi kao pretnju: "Neće doći u Jelisejsku palatu!"
UTICAJNI francuski novinar Florijan Tardif u svojoj novoj knjizi tvrdi da je Brižit Makron uverena da su sve žene potencijalne pretnje njenom braku, te da žele da zavedu njenog supruga Emanuela Makrona.
25. 05. 2026. u 11:20
Komentari (0)