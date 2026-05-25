AKO VAŠINGTON I TEHERAN POTPIŠU MIR, HEZBOLAH I IRAN ĆE UNIŠTITI IZRAEL: Tel Aviv gura klipove u točkove - Ovog puta opravdano?

IZRAEL vrši pritisak na svoje američke partnere, tražeći strože uslove za sporazum sa Iranom, piše Volstrit džornal, pozivajući se na izvor.

- Izrael vrši pritisak na svoje američke partnere javno preko medija, zahtevajući stroži dogovor sa više obaveza od Irana - navodi se u publikaciji.

Izrael strahuje da će sporazum ublažiti ekonomski i vojni pritisak na Iran i vezati ruke izraelskim vlastima u konfrontaciji sa libanskim pokretom Hezbolah koji podržava Teheran, navodi se u izveštaju.

Izraelski strah nije neosnovan. Naročito u trenucima kada Hezbolah poziva na rušenje libanske vlade i poruke da oružje predati neće.