IZRAEL IZDAO HITNO UPOZORENJE, ČEKA SE UDAR: Potpuni slom primirja, vojska naredila evakuaciju juga Libana
PORTPAROL izraelskih odbrambenih snaga (IDF) Avičaj Adrae upozorio je danas stanovnike nekoliko gradova i sela na jugu Libana da će izraelska vojska izvesti napade na njih u znak odmazde i pozvao ih da se evakuišu, optuživši Hezbolah za kršenje sporazuma o primirju.
- Vojska ne namerava da vas povredi. Zbog vaše bezbednosti, morate odmah da napustite svoje domove i ostanete na udaljenosti od najmanje jednog kilometra od vašeg mesta. Svako ko ostane u blizini položaja i borbenih sredstava Hezbolaha biće izložen životnoj opasnosti - naveo je on u saopštenju, preneo je Skaj njuz.
Adrae je naveo imena deset gradova i sela na jugu Libana. Krhko primirje koje je dogovoreno uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, nije uspelo da značajnije spreči borbe između Hezbolaha, koji ima podršku Irana, i Izraela.
Libansko stanovništvo, koje se nalazi između dve vatre, pretrpelo je najveći teret, pri čemu su hiljade ljudi ubijene, a milion stanovnika raseljeno.
(Tanjug)
