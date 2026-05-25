Svet

IZRAEL IZDAO HITNO UPOZORENJE, ČEKA SE UDAR: Potpuni slom primirja, vojska naredila evakuaciju juga Libana

Ana Đokić

25. 05. 2026. u 13:57

PORTPAROL izraelskih odbrambenih snaga (IDF) Avičaj Adrae upozorio je danas stanovnike nekoliko gradova i sela na jugu Libana da će izraelska vojska izvesti napade na njih u znak odmazde i pozvao ih da se evakuišu, optuživši Hezbolah za kršenje sporazuma o primirju.

ИЗРАЕЛ ИЗДАО ХИТНО УПОЗОРЕЊЕ, ЧЕКА СЕ УДАР: Потпуни слом примирја, војска наредила евакуацију југа Либана

AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

- Vojska ne namerava da vas povredi. Zbog vaše bezbednosti, morate odmah da napustite svoje domove i ostanete na udaljenosti od najmanje jednog kilometra od vašeg mesta. Svako ko ostane u blizini položaja i borbenih sredstava Hezbolaha biće izložen životnoj opasnosti - naveo je on u saopštenju, preneo je Skaj njuz.

Adrae je naveo imena deset gradova i sela na jugu Libana. Krhko primirje koje je dogovoreno uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, nije uspelo da značajnije spreči borbe između Hezbolaha, koji ima podršku Irana, i Izraela.

Libansko stanovništvo, koje se nalazi između dve vatre, pretrpelo je najveći teret, pri čemu su hiljade ljudi ubijene, a milion stanovnika raseljeno.

(Tanjug)

