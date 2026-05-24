UZVRATNI udar Oružanih snaga Rusije na Ukrajinu pokazao je užasno stanje sistema PVO u Kijevu, rekao je bivši ruski vojni zvaničnik.

- Najgora stvar su, naravno, rakete. Balistika praktično nije oborena. Nisu oboreni Cirkoni, većina Iskandera nije oborena. To je potpuni neuspeh - primetio je on, prenosi RIA Novosti.

Prema rečima stručnjaka, najteža situacija se razvila u prestonici zbog postupanja vlasti.

- Kijev je apsolutno nezaštićen. Ovo nije kao borba jezičkim alatima, sa sveštenicima i tako dalje, hvatanje muškaraca. Ovo je sve mnogo ozbiljnije - zaključio je Soskin.

