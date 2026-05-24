Svet

PAKAO NAD IRANSKIM NEBOM, IZRAELCI IZVELI PODMUKLU DIVERZIJU: Teheran će se skupo osvetiti

Симеуновић А. Милош

24. 05. 2026. u 18:36

SNAGE iranske protivvazdušne odbrane oborile su izraelski izviđački dron “Orbiter” iznad južne provincije Hormozgan, saopštili su danas vojni izvori iz komande PVO snaga na jugoistoku Irana, prenela je iranska državna Pres tv.

foto: Sunshine Seeds / Alamy / Profimedia

Dron, za koji je navedeno da je korišćen za špijunažu i nadzor, presretnut je i uništen juče nakon ulaska u vazdušni prostor pod zaštitom iranske mreže PVO na jugu Irana. Zvaničnici su naveli da je bespilotna letelica pogođena specijalnim sistemom odbrane čije tehničke specifikacije još uvek nisu objavljene.

Vojne vlasti u Bandar Abasu saopštile su da je sistem korišćen u ovoj operaciji sposoban da detektuje i deluje protiv dronova koji su nevidljivi za radar, kao i da nijedna takva bespilotna letelica ne bi mogla da prodre u vazdušni prostor koji se proteže od Persijskog zaliva i ostrva u njemu, pa do južnog i jugoistočnog Irana.

Kako se navodi, ostaci uništenog drona pronađeni su kasnije uz pomoć jedinica granične pomorske policije koje deluju u provinciji Hormozgan. Presretanje drona usledilo je u trenutku pojačanog fokusa na ranjivost naprednih zapadnih i američkih sistema bespilotnih letelica u regionalnim konfliktima, navela je Pres tv.

(Tanjug)

