KIJEV GORI, OSVETA PUTINA ZA LUGANSK: Padaju balističke rakete "Orešnik", ima mrtvih i ranjenih (VIDEO)

RUSKE snage su tokom noći 24. maja izvele veliki napad raketama i dronovima na Kijev i okolinu, pogodivši stambene zgrade i drugu infrastrukturu širom glavnog grada.

U napadu je poginula najmanje jedna osoba, dok su 24 povređene, saopštili su zvaničnici. Monitoring grupe su navele da je prema Ukrajini lansirano više od 50 ruskih raketa i preko 700 dronova, gotovo isključivo usmerenih ka Kijevu, što predstavlja jedan od najvećih masovnih napada u poslednjih godinu dana.

Novinari "Kijev independenta" sa terena izvestili su da su čuli, kako su opisali, snažnu seriju raketnih udara na ukrajinsku prestonicu počev od oko 1 sat iza ponoći po lokalnom vremenu, a zatim više puta između 3 i 5 časova ujutru.

Uzbuna za vazdušnu opasnost proglašena je u svim regionima zemlje nakon što je ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo da desetine raketa i stotine dronova lete ka prestonici oko 00:30 sati po lokalnom vremenu.

🚨🇷🇺🇺🇦 Footage reportedly captures the moment an Iskander-M ballistic missile struck Kyiv.



The Iskander-M is one of Russia's most used ballistic missiles, with a flight path that lets it maneuver and makes it hard to intercept.



Tonight it landed in the Ukrainian capital. — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 23, 2026

Nedugo zatim, vazduhoplovstvo je upozorilo na moguće rusko lansiranje balističke rakete srednjeg dometa "Orešnik" prema Ukrajini u 00:55 sati, iako "Kijev independent" nije mogao odmah da potvrdi da li je to oružje korišćeno u napadu.

Gradonačelnik Kijeva, Vitalij Kličko izjavio je da je šteta "zabeležena u svakom delu grada".

Zvaničnici su saopštili da je najmanje jedna osoba poginula, dok je 21 povređena širom grada, od kojih je 13 hospitalizovano u Kijevu. Još tri osobe povređene su u susednoj Kijevskoj oblasti, naveo je regionalni guverner Mikola Kalašnik.

🚨🇷🇺🇺🇦 Daylight is revealing the scale of destruction across Kyiv after Russia's combined missile and drone attack overnight...



The footage shows damage spread across multiple districts of the capital, the aftermath of a barrage that stacked Oreshnik IRBMs and waves of Geran — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 24, 2026

Kličko je rekao da je oštećeno najmanje sedam višespratnica u kijevskim četvrtima Obolonski, Ševčenkovski, Dnjeprovski, Holosijevski, Solomjanski i Pečerski.

⚠️ BREAKING: A massive combined attack is underway in Kyiv, involving cruise missiles launched from Russian strategic bombers and naval platforms, alongside a reported Oreshnik ballistic missile strike.



The Oreshnik system utilizes a separating warhead (MIRV) — Predictivemoney (@Predictivemoney) May 23, 2026

Ukrajinska državna služba za vanredne situacije saopštila je da je u Ševčenkovskom okrugu došlo do "strukturnog urušavanja" od prvog do petog sprata jedne zgrade. Nekoliko kuća širom grada takođe je pogođeno ruskim projektilima.

Među ostalom oštećenom infrastrukturom u Kijevu, ruske rakete i dronovi pogodili su supermarket, tržni centar, poslovni centar, studentski dom, benzinsku pumpu, garažu, parkirana vozila i više skladišta u različitim delovima grada.

Russian forces appear to have struck Ukraine’s capital, Kyiv, with an Oreshnik intermediate-range ballistic missile.



Seen here, Oreshnik submunitions rain down on Kyiv. — OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 23, 2026

Novinar "Kijev independenta" takođe je prijavio veliki požar u blizini metro stanice Kontraktova plošča nakon raketnog udara.

Generalni direktor Ukrposhta, Igor Smeljanski, izjavio je da je sedište te nacionalne poštanske službe na centralnom Trgu nezavisnosti u Kijevu pretrpelo štetu u napadu.

U Kijevskoj oblasti ruski projektili pogodili su zajednice Fastiv, Buča, Brovari, Bila Cerkva, Višhorod i Borispilj, rekao je Kalašnjik, navodeći da su pogođene stambene zgrade, kuće, garaže, pomoćni objekti i jedno skladište.

❗️The ceiling in the Lukyanivska metro station began to collapse from the shock wave: people have nowhere to breathe



And Fires in Kyiv — MAKS 26 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) May 24, 2026

Eksplozije su se tokom napada čule i u gradovima Čerkasi i Kropivnicki, kao i u Hmeljnickoj oblasti, prenela je javna televizija Suspilne.

Kao odgovor na napad, poljsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da je podiglo poljske i savezničke borbene avione kako bi zaštitilo poljski vazdušni prostor.

Najnoviji napad usledio je nekoliko sati nakon što je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenskiupozorio da Rusija priprema širi napad širom zemlje, uključujući moguću upotrebu rakete srednjeg dometa "Orešnik" protiv Ukrajine.

Footage of a Russian Oreshnik IRBM hitting Kyiv tonight, with its submunitions clearly seen. — OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 23, 2026

- Vidimo znake pripreme kombinovanog udara na teritoriji Ukrajine, uključujući Kijev, uz upotrebu različitih vrsta naoružanja. Navedeno oružje srednjeg dometa moglo bi biti upotrebljeno u takvom napadu - rekao je Zelenski, upozoravajući građane da ostanu oprezni.

Rusija je prvi put upotrebila "Orešnik" protiv Ukrajine u novembru 2024. godine tokom napada na grad Dnjepar. Raketa je poslednji put korišćena u napadu na zapadnu Lavovsku oblast 9. januara.

A shopping centre right now in Lukyanivka, Kyiv. — Jay Beecher (@Jay_Beecher) May 24, 2026

Američka ambasada u Kijevu izdala je slično upozorenje o "potencijalno značajnom vazdušnom napadu" koji bi mogao da se dogodi u periodu od 24 časa. Ambasada nije precizirala koje vrste oružja bi mogle da budu upotrebljene.

Ranije tokom noći, u ruskim udarima povređeni su civili na jugu i istoku Ukrajine, uključujući oblasti Odesa i Harkov. Eksplozije su se čule i u Kijevu dok su ruski dronovi gađali prestonicu, prema navodima Tkačenka.

Podsetimo, pre dva dana su ukrajinske snage gađale studentski dom u Luganskoj oblasti, kada je ubijeno 12 mladih ljudi, a na desetine ih je ranjeno. Neki se i dalje vode kao nestali. Vladimir Putin je tim povodom najavio osvetu, a najverovatnije je i ovaj poslednji napad na Kijev deo tog plana Kremlja.

(Kyiv Independent)

