RUSI SLOMILI "AZOV", NE ZNAJU ŠTA IH JE SNAŠLO: Težak poraz elitnih ukrajinskih jedinica u Harkovskoj oblasti
„AZOV” je izgubio 10 od 42 finska oklopna transportera "Patria" prebačenih u Ukrajinu u neuspešnom napadu u pravcu Rubcovska, saopštile su ruske snage bezbednosti za RIA Novosti.
Ranije je saopšteno da je napad izveden na spoju DNR i Harkovske oblasti - u oblasti naselja Malejevka, Lozovoje i Volčji Jar.
Korišćena su brza zapadna i ukrajinska oklopna vozila i oklopni transporteri.
„Azov” u neuspešnom napadu u pravcu Rubcovska izgubio je 10 oklopnih transportera „Patria”; ukupno je izgorelo 15 jedinica različite opreme.
- Uništenje je izvršeno artiljerijom i dronom - rekao je izvor agencije.
