„AZOV” je izgubio 10 od 42 finska oklopna transportera "Patria" prebačenih u Ukrajinu u neuspešnom napadu u pravcu Rubcovska, saopštile su ruske snage bezbednosti za RIA Novosti.

Ranije je saopšteno da je napad izveden na spoju DNR i Harkovske oblasti - u oblasti naselja Malejevka, Lozovoje i Volčji Jar.

Korišćena su brza zapadna i ukrajinska oklopna vozila i oklopni transporteri.

- Uništenje je izvršeno artiljerijom i dronom - rekao je izvor agencije.



