SVETLEĆE SFERE I OBJEKTI IZ OKEANA OPKOLILI VOJSKU: Tramp pustio u javnost 46 zabranjenih snimaka, audio sa misije Apolo ledi krv u žilama

TRAMPOVA administracija objavila je novi niz NLO fajlova, uključujući nove fotografije, dokumenta i dugo očekivanih 46 video-snimaka koje su zahtevali američki zakonodavci.

Dokumenti su se pojavili na sajtu američkog Ministarstva rata neposredno pre 8 časova po istočnoameričkom vremenu, a među njima se nalazi i uznemirujući audio-snimak posade misije Apolo 12, koja je prijavila misteriozne objekte tokom boravka u svemiru.

Misterije iz orbite i hladnoratovski arhivi: Od jezivog audio-snimka Apola do sovjetskih poligona

Objavljeni materijal uključuje izveštaje o užarenim narandžastim kuglama koje su okružile vojni helikopter, misterioznim "vatrenim loptama" koje su pokrenule potragu za česticama u vazduhu u Novom Meksiku, kao i obaveštajne dokumente o neidentifikovanim vazdušnim fenomenima u blizini sovjetskog poligona za testiranje oružja.

Nova serija objava takođe sadrži dugo očekivanu kolekciju od 46 vojnih UAP video-snimaka koje su poslanici prošlog meseca tražili od ministra rata Pita Hegseta.

Šta krije 46 vojnih snimaka: Od avganistanskih sfera do nepoznatih objekata izranjaju iz okeana

Na snimcima se vide NLO objekti u obliku "Tik Taka" koje je pratila američka obalska straža, svetleće sfere koje jure kroz oblake iznad Avganistana, neidentifikovani podvodni objekti koji izranjaju iz okeana, kao i više brzih UAP objekata koji okružuju vojne avione iznad Persijskog zaliva, Istočnog kineskog mora i zabranjenog dela američkog vazdušnog prostora.

Chilling new Apollo 12 audio unsealed in new batch of Trump UFO docs

Jedan od najeksplozivnijih navoda odnosi se na slučaj u kojem je američki lovac F-16 navodno oborio UAP iznad jezera Huron raketom AIM-9X u februaru 2023. godine, dok drugi izveštaj opisuje objekte nalik kuglama koji su se pojavljivali u blizini borbenih aviona tokom operacija na Bliskom istoku.

The Pentagon unveiled another batch of its so-called UFO files on Friday, part of a rolling release of once-classified material ordered released by President Trump.



Friday's release included more than 50 previously classified videos and other documents related to unidentified…

Drugi snimci prikazuju neobične formacije NLO objekata iznad Irana, leteće objekte u obliku cigarete, sferične letelice sa "haotičnim kretanjem", kao i misteriozne objekte primećene u blizini podmornica pre nego što bi uranjali i ponovo izranjali iz vode.

