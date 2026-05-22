Svet

SVETLEĆE SFERE I OBJEKTI IZ OKEANA OPKOLILI VOJSKU: Tramp pustio u javnost 46 zabranjenih snimaka, audio sa misije Apolo ledi krv u žilama

V.N.

22. 05. 2026. u 15:18

TRAMPOVA administracija objavila je novi niz NLO fajlova, uključujući nove fotografije, dokumenta i dugo očekivanih 46 video-snimaka koje su zahtevali američki zakonodavci.

СВЕТЛЕЋЕ СФЕРЕ И ОБЈЕКТИ ИЗ ОКЕАНА ОПКОЛИЛИ ВОЈСКУ: Трамп пустио у јавност 46 забрањених снимака, аудио са мисије Аполо леди крв у жилама

Foto: Printskrin/X/@Daily_MailUS

Dokumenti su se pojavili na sajtu američkog Ministarstva rata neposredno pre 8 časova po istočnoameričkom vremenu, a među njima se nalazi i uznemirujući audio-snimak posade misije Apolo 12, koja je prijavila misteriozne objekte tokom boravka u svemiru.

Misterije iz orbite i hladnoratovski arhivi: Od jezivog audio-snimka Apola do sovjetskih poligona

Objavljeni materijal uključuje izveštaje o užarenim narandžastim kuglama koje su okružile vojni helikopter, misterioznim "vatrenim loptama" koje su pokrenule potragu za česticama u vazduhu u Novom Meksiku, kao i obaveštajne dokumente o neidentifikovanim vazdušnim fenomenima u blizini sovjetskog poligona za testiranje oružja.

Nova serija objava takođe sadrži dugo očekivanu kolekciju od 46 vojnih UAP video-snimaka koje su poslanici prošlog meseca tražili od ministra rata Pita Hegseta.

Šta krije 46 vojnih snimaka: Od avganistanskih sfera do nepoznatih objekata izranjaju iz okeana

Na snimcima se vide NLO objekti u obliku "Tik Taka" koje je pratila američka obalska straža, svetleće sfere koje jure kroz oblake iznad Avganistana, neidentifikovani podvodni objekti koji izranjaju iz okeana, kao i više brzih UAP objekata koji okružuju vojne avione iznad Persijskog zaliva, Istočnog kineskog mora i zabranjenog dela američkog vazdušnog prostora.

Jedan od najeksplozivnijih navoda odnosi se na slučaj u kojem je američki lovac F-16 navodno oborio UAP iznad jezera Huron raketom AIM-9X u februaru 2023. godine, dok drugi izveštaj opisuje objekte nalik kuglama koji su se pojavljivali u blizini borbenih aviona tokom operacija na Bliskom istoku.

Drugi snimci prikazuju neobične formacije NLO objekata iznad Irana, leteće objekte u obliku cigarete, sferične letelice sa "haotičnim kretanjem", kao i misteriozne objekte primećene u blizini podmornica pre nego što bi uranjali i ponovo izranjali iz vode.

(Alo)

