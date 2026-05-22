"HVALA TRAMPU NA DODATNIH 5.000 VOJNIKA": Predsednik Poljske zadovoljan zbog dodatne vojne pomoći Amerike

PREDSEDNIK Poljske Karol Navrocki zahvalio je američkom predsedniku Donaldu Trampu nakon odluke Vašingtona da pošalje dodatnih 5.000 vojnika u Poljsku.

"Stojim i nastaviću da stojim na straži poljsko-američkog saveza, vitalnog stuba bezbednosti za svaki poljski dom i za celu Evropu. Dobri savezi su oni zasnovani na saradnji, međusobnom poštovanju i posvećenosti našoj zajedničkoj bezbednosti", rekao je Navrocki u objavi na društvenoj mreži Iks.

Tom prilikom, on je zahvalio Trampu na prijateljstvu prema Poljskoj i na odlukama "čija praktična dimenzija se danas veoma jasno vidi".

"Bezbednost Poljske i poljskog naroda je moj glavni prioritet", zaključio je Navrocki.

Američki predsednik najavio je u četvrtak da će SAD poslati dodatnih 5.000 vojnika u Poljsku.

Tramp je napisao na svojoj društvenoj mreži Truth Social da je tu odluku doneo na osnovu izbora sadašnjeg predsednika Poljske Karola Navrockog, koga je podržao na izborima, kao i na osnovu odnosa Navrockog sa SAD.

Trenutno je u Poljskoj stacionirano oko 8.500 američkih vojnika, prema podacima poljskog Ministarstva odbrane iz januara 2026. godine.

Broj varira zbog rotacije jedinica, a u pojedinim periodima dostiže i oko 10.000 vojnika.

Većina tih snaga nije trajno stacionirana, već dolazi kroz rotacione NATO i bilateralne misije.

Stalno raspoređenih američkih vojnika ima nekoliko stotina (oko 369, prema američkim podacima), dok ostatak čine kopnene, vazdušne i logističke jedinice koje se rotiraju.



(Tanjug)