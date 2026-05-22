"HVALA TRAMPU NA DODATNIH 5.000 VOJNIKA": Predsednik Poljske zadovoljan zbog dodatne vojne pomoći Amerike
PREDSEDNIK Poljske Karol Navrocki zahvalio je američkom predsedniku Donaldu Trampu nakon odluke Vašingtona da pošalje dodatnih 5.000 vojnika u Poljsku.
"Stojim i nastaviću da stojim na straži poljsko-američkog saveza, vitalnog stuba bezbednosti za svaki poljski dom i za celu Evropu. Dobri savezi su oni zasnovani na saradnji, međusobnom poštovanju i posvećenosti našoj zajedničkoj bezbednosti", rekao je Navrocki u objavi na društvenoj mreži Iks.
Tom prilikom, on je zahvalio Trampu na prijateljstvu prema Poljskoj i na odlukama "čija praktična dimenzija se danas veoma jasno vidi".
"Bezbednost Poljske i poljskog naroda je moj glavni prioritet", zaključio je Navrocki.
Američki predsednik najavio je u četvrtak da će SAD poslati dodatnih 5.000 vojnika u Poljsku.
Tramp je napisao na svojoj društvenoj mreži Truth Social da je tu odluku doneo na osnovu izbora sadašnjeg predsednika Poljske Karola Navrockog, koga je podržao na izborima, kao i na osnovu odnosa Navrockog sa SAD.
Trenutno je u Poljskoj stacionirano oko 8.500 američkih vojnika, prema podacima poljskog Ministarstva odbrane iz januara 2026. godine.
Broj varira zbog rotacije jedinica, a u pojedinim periodima dostiže i oko 10.000 vojnika.
Većina tih snaga nije trajno stacionirana, već dolazi kroz rotacione NATO i bilateralne misije.
Stalno raspoređenih američkih vojnika ima nekoliko stotina (oko 369, prema američkim podacima), dok ostatak čine kopnene, vazdušne i logističke jedinice koje se rotiraju.
(Tanjug)
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
VEST ODJEKNULA KAO BOMBA: Tramp prelomio oko Poljske - Evo šta je odlučio
21. 05. 2026. u 23:23
EVROPA IMA PLAN B ZA NATO: Britanija ima posebnu ulogu u ovoj priči
21. 05. 2026. u 12:34
MAĐAREVA PRVA INOSTRANA POSETA BUDI NADE EU: Evo gde je otišao i o čemu se radi
19. 05. 2026. u 13:50
"TREBA ODATI PRIZNANjE VUČIĆU I SRBIJI, MORAMO ZAŠTITI SRBE OD KURTIJA" Montgomeri očitao lekciju medijima u CG o Kosovu i Metohiji
U INTERVJUU za crnogorski "Dan", Vilijam Montgomeri, bivši američki ambasador u SR Jugoslaviji, osvrnuo se na situaciju na Kosovu i Metohiji.
15. 05. 2026. u 13:16
KRAĐA VEKA U NBA! Nikola Jokić ovakvu nepravdu nije zaslužio, bruka i sramota
NBA liga donela je odluku o MVP igraču NBA lige!
17. 05. 2026. u 16:04 >> 16:14
"TRAMP JE U PRAVU, ŠVERCOVALI SMO SE": Kolinda o napetostima između Rusije i NATO-a: "Bojim se eskalacije!"
JOŠ jedan neidentifikovani dron juče je ušao je u vazdušni prostor Litvanije - treći dan zaredom. Glavni sekretar NATO-a Mark Rute, tokom poseta vežbi civilne odbrane u Švedskoj, poručio je da je Savez spreman da odgovori na svaku pretnju.
22. 05. 2026. u 08:40
Komentari (0)