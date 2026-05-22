RUSIJA i Belorusija su održale od 19. do 21. maja treće zajedničke atomske manevre od kad je beloruska vojska dobila nuklearno oružje.

Juče je manevrima prisustvovao i predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko kome su u Mogiljevskoj oblasti podneli raport o uspešno završenoj vežbi. U Minsku je pred početak manevara objašnjeno da je cilj, usavršavanje, dakle podizanje nivoa jedinica za to oružje, a proveravalo se i stanje specijalne vojne tehnike, kao i organizacija primene oružja iz rejona koji za to nisu posebno pripremani. Manevri su bili planirani, a sprovode se svake godine.

Eksperti kažu da je zbog rasta konfrontacije Zapada prema Rusiji i Belorusiji povećan broj učesnika manevara na čak 64.000 vojnika i oficira i više od 7800 jedinica oružja, vojne i specijalne tehnike, kao i više od 200 raketnih rampi. Učestvovalo je 140 aviona i helikoptera, kao i Severna i Tihookeanska flota sa 13 podmornica, uključujući osam strateških, naoružanih interkontinentalnim raketama, kao i 73 broda. Bio je angažovan i određen broj jedinica Lenjingradskog i centralnog vojnog okruga Rusije.

Ministarstvo odbrane Rusije je objavilo snimke iz Belorusije sa vežbe taktičkog atomskog oružja. Prikazani su raketni kompleksi "iskander-M" koji mogu da nose i atomske bojeve glave. Ukrajinski vojnici su vežbali pripremu za gađanje "iskandera-M" sa specijalnim bojevim glavama. Rakete sa atomskim bojevim glavama su dovezene u rejon odakle bi se u eventualnom ratu ispalile u pravcu neprijateljske teritorije.

Prikazan je snimak mobilne rakete "jars" koja se, u šumi skrila od snimaka iz vazduha. Prikazan je i "mig-31" sa hipersoničnom raketom "kinžal" koja ima i atomsku bojevu glavu. Rakete "jars" su dovezene na bojeve pozicije na terenu, a na svetu najbrži, avioni presretači "mig-31" sa "kinžalima" su obavili letove. Na morima su atomske podmornice doplovile u rejone odakle mogu da ispale balističke rakete sa atomskim bojevim glavama.

Brane brodove i van granica RUSKA armija je dobila novi zadatak da zaštiti svoje brodove i njihove posade u međunarodnim vodama. Ruski senat (Savet Federacije) usvojio je zakon koji dozvoljava oružanim snagama da brani ruske građane i plovila izvan granica RF. Eksperti objašnjavaju da zakon bio potreban, jer ruske brodove sve češće zaustavljaju u međunarodnim vodama i zadržavaju članove posada.

Eksperti objašnjavaju da se na vežbama gde se koristi taktičko atomsko oružje rakete moraju prebaciti sa skladišta gde se dobro čuvaju i ta procedura se mora uvežbavati. Organizatori atomskih manevara u Rusiji i Belorusiji ocenili su da su oficiri i vojnici ispunili sve elemente pripreme atomskog oružja na visoki stepen bojeve gotovosti.

Rusko-beloruski manevri su izazvali histeriju u Evropi. Generalni sekretar NATO Mark Rute je zapretio da će u slučaju upotrebe atomskog oružja biti žestoka reakcija katastrofalnih posledica. Predsednik Komiteta za odbranu ruske Dume Andrej Kartapolov je objasnio da Rusija ne namerava da u Specijalnoj vojnoj operaciji u Ukrajini koristi atomsko oružje, tim više što vodi računa da na ukrajinskoj teritoriji žive građani ruske nacionalnosti.

On je podsetio da ruska atomska doktrina precizno objašnjava da se atomsko oružje može upotrebiti samo ako je dovedena u pitanje Rusija kao država, ili Belorusija.