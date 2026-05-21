UKRAJINA SPREMA ODGOVOR? Masovno raspoređivanje snaga duž granice sa Rusijom i Belorusijom

SLUŽBA bezbednosti Ukrajine (SBU) i druge odbrambene snage sprovode paket pojačanih mera bezbednosti u severnim oblastima Ukrajine koje se graniče sa Rusijom i Belorusijom, saopštila je SBU.

Tanjug/AP/Andriy Andriyenko

Navedene mere sprovode se na osnovu odluke Štaba vrhovnog komandanta, predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, prenosi Ukrinform.

Te mere su bez presedana po broju angažovanih snaga i sredstava na teritorijama koje se graniče sa Rusijom i Belorusijom i predstavljaće efikasan faktor odvraćanja od bilo kakvih agresivnih akcija ili operacija neprijatelja i njegovog saveznika, navedeno je u saopštenju.

Aktivnosti koordinira Antiteroristički centar pri SBU, a osim jedinica Službe bezbednosti Ukrajine učestvuju i Nacionalna policija, Oružane snage, Nacionalna garda i Državna granična služba.

Kompleksne mere podrazumevaju obimne preventivne aktivnosti u oblastima kontraobaveštajne i protivdiverzantske zaštite na teritoriji Černigovske, Kijevske, Žitomirske, Volinske i Rivnenske oblasti.

Pre svega, rad nadležnih grupa biće usmeren na sprečavanje prodora neprijatelja u pogranična područja, izvođenja diverzantsko-terorističkih akcija, subverzivnih i obaveštajnih aktivnosti, kao i drugih ratnih zločina, saopštio je SBU.

Između ostalog, pripadnici bezbednosnih snaga vršiće pojačanu proveru građana koji se nalaze na teritoriji gde se sprovode bezbednosne mere, kao i pregled terena i pojedinih objekata radi pronalaženja predmeta čiji je promet zabranjen.

Preventivne aktivnosti sprovode se u skladu sa pravnim režimom ratnog stanja.

(Tanjug)

