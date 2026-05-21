UKRAJINA SPREMA ODGOVOR? Masovno raspoređivanje snaga duž granice sa Rusijom i Belorusijom
SLUŽBA bezbednosti Ukrajine (SBU) i druge odbrambene snage sprovode paket pojačanih mera bezbednosti u severnim oblastima Ukrajine koje se graniče sa Rusijom i Belorusijom, saopštila je SBU.
Navedene mere sprovode se na osnovu odluke Štaba vrhovnog komandanta, predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, prenosi Ukrinform.
Te mere su bez presedana po broju angažovanih snaga i sredstava na teritorijama koje se graniče sa Rusijom i Belorusijom i predstavljaće efikasan faktor odvraćanja od bilo kakvih agresivnih akcija ili operacija neprijatelja i njegovog saveznika, navedeno je u saopštenju.
Aktivnosti koordinira Antiteroristički centar pri SBU, a osim jedinica Službe bezbednosti Ukrajine učestvuju i Nacionalna policija, Oružane snage, Nacionalna garda i Državna granična služba.
Kompleksne mere podrazumevaju obimne preventivne aktivnosti u oblastima kontraobaveštajne i protivdiverzantske zaštite na teritoriji Černigovske, Kijevske, Žitomirske, Volinske i Rivnenske oblasti.
Pre svega, rad nadležnih grupa biće usmeren na sprečavanje prodora neprijatelja u pogranična područja, izvođenja diverzantsko-terorističkih akcija, subverzivnih i obaveštajnih aktivnosti, kao i drugih ratnih zločina, saopštio je SBU.
Između ostalog, pripadnici bezbednosnih snaga vršiće pojačanu proveru građana koji se nalaze na teritoriji gde se sprovode bezbednosne mere, kao i pregled terena i pojedinih objekata radi pronalaženja predmeta čiji je promet zabranjen.
Preventivne aktivnosti sprovode se u skladu sa pravnim režimom ratnog stanja.
(Tanjug)
