Svet

UKRAJINA SPREMA ODGOVOR? Masovno raspoređivanje snaga duž granice sa Rusijom i Belorusijom

D.D.

21. 05. 2026. u 11:34

SLUŽBA bezbednosti Ukrajine (SBU) i druge odbrambene snage sprovode paket pojačanih mera bezbednosti u severnim oblastima Ukrajine koje se graniče sa Rusijom i Belorusijom, saopštila je SBU.

УКРАЈИНА СПРЕМА ОДГОВОР? Масовно распоређивање снага дуж границе са Русијом и Белорусијом

Tanjug/AP/Andriy Andriyenko

Navedene mere sprovode se na osnovu odluke Štaba vrhovnog komandanta, predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, prenosi Ukrinform.

Te mere su bez presedana po broju angažovanih snaga i sredstava na teritorijama koje se graniče sa Rusijom i Belorusijom i predstavljaće efikasan faktor odvraćanja od bilo kakvih agresivnih akcija ili operacija neprijatelja i njegovog saveznika, navedeno je u saopštenju.

Aktivnosti koordinira Antiteroristički centar pri SBU, a osim jedinica Službe bezbednosti Ukrajine učestvuju i Nacionalna policija, Oružane snage, Nacionalna garda i Državna granična služba.

Kompleksne mere podrazumevaju obimne preventivne aktivnosti u oblastima kontraobaveštajne i protivdiverzantske zaštite na teritoriji Černigovske, Kijevske, Žitomirske, Volinske i Rivnenske oblasti.

Pre svega, rad nadležnih grupa biće usmeren na sprečavanje prodora neprijatelja u pogranična područja, izvođenja diverzantsko-terorističkih akcija, subverzivnih i obaveštajnih aktivnosti, kao i drugih ratnih zločina, saopštio je SBU.

Između ostalog, pripadnici bezbednosnih snaga vršiće pojačanu proveru građana koji se nalaze na teritoriji gde se sprovode bezbednosne mere, kao i pregled terena i pojedinih objekata radi pronalaženja predmeta čiji je promet zabranjen.

Preventivne aktivnosti sprovode se u skladu sa pravnim režimom ratnog stanja.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:RUSKI FAJTER NAPADA UKRAJINSKE CILjEVE: Pogledajte Su 25 u akciji

JASNA PORUKA VAŠINGTONU: Šta se krije iza Putinove posete Kini
JASNA PORUKA VAŠINGTONU: Šta se krije iza Putinove posete Kini

POSETA ruskog predsednika Vladimira Putina Kini odmah posle boravka američkog predsednika Donalda Trampa u Pekingu izazvala je veliku pažnju svetske javnosti, a britanski list Gardijan ocenjuje da tajming susreta nije nimalo slučajan i da predstavlja jasnu geopolitičku poruku Vašingtonu.

