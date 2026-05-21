PUTIN I SI PROTIV "ZAKONA DŽUNGLE": Dve velike zemlje u Pekingu produžile Sporazum o dobrosusedstvu, potpisan pre 25 godina (FOTO)

ODNOSI Kine i Rusije, dve susedne, velike zemlje, mogu biti primer dugima kako treba graditi dobre odnose.

Ovo je zajednička ocena predsednika Kine i Rusije Si Đinpinga i Vladimira Putina, izrečena na kraju dvodnevne posete šefa kremlja Pekingu. Odlučeno je da se produži Dogovor o dobrosusedskim odnosima i saradnji koji su pre 25 godina potpisali tadašnji predsednici Vladimir Putin i Đang Cemin.

Ruski predsednik je kazao da je upravo taj dogovor bio čvrsta osnova za razvoj širokog partnerstva i strateškog delovanja Rusije i Kine, koje teže da odnosi u svetu budu pravedniji i demokratskiji nego do sada. Si je dodao da će Kina i dalje jačati strateško partnerstvo sa Moskvom.

- Kinesko-ruski odnosi ušli su u novu etapu efikasnijeg, ubrzanijeg razvoja zahvaljujući jačanju političkog poverenja. Težnje ka miru i razvoju su volja naroda Rusije i Kine - kazao je Si i dodao da u svetu trenutno vladaju haotična situacija i nestabilnost.

Ruski predsednik je rekao da je u toku složeni proces formiranja policentričnog sveta zasnovanog na balansu interesa svih zemalja.

- Zajedno sa kineskim prijateljima branimo kulturno-civilizacijsku raznolikost i uvažavanje suvereniteta razvoja država - istakao je Putin.

"Snaga Sibira 2" čeka dogovor Mada se očekivalo da će dogovor o budućem gasovodu "Snaga Sibira 2" biti potpisan u Pekingu, pregovarači se još nisu dogovorili. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov kazao je da je maršruta dogovorena, kao i etape gradnje, ali rokovi nisu precizirani. Eksperti kažu da je još sporna cena i dok se ona ne dogovori ne može se potpisati dogovor. Kinezima je potreban gas jer je sve veća potrošnja, a Rusi žele da preusmere tokove plavog goriva sa zapada na istok. Međutim, "Snaga Sibira 2" je skup projekt i u njegovom finansiranju bi trebale da učestvuju obe zemlje. Osim toga, treba da se dogovore o ceni gasa, što nije lako. Kina i Indija su do sada kupovale ruske energente po vrlo povoljnim cenama, dobijale su od Moskve veliki popust.

Dva lidera su ukazala da su negativne neokolonijalne tendencije u svetu u porastu, dok globalna situacija postaje sve složenija, uz opasnost od fragmentacije međunarodne zajednice i povratka "zakonu džungle".

- Zemlje ne bi trebalo da se bave vojno-biološkim aktivnostima koje ugrožavaju bezbednost drugih zemalja. Sve zemlje imaju pravo na bezbednost, a hegemonija u svetu je neprihvatljiva - navodi se u zajedničkoj izjavi.

Predsednik Kine je, inače, dočekao Putina pred zgradom parlamenta uz najviše počasti. Kad su krenuli u obilazak počasnog stroja orkestar je zasvirao melodiju "Podmoskovske večeri", popularnu i u Kini. Sija i Putina su pozdravile stotine mališana, mašući ruskim i kineskim zastavama i na kineskom kličući: "Pozdravljamo vas!"

Posle svečane ceremonije Si i Putin sa najbližim saradnicima u formatu "četiri naspram četiri" počeli su, uz čaj, najdelikatniji deo razgovora, koji je trajao sat i po. Putinov pomoćnik za spoljne poslove Jurij Ušakov rekao je da su razgovarali o najosetljivijim međunarodnim pitanjima, kao i o ekonomskim, energetskim i drugim krupnim zajedničkim projektima. Ušakov je potvrdio da su razgovarali o Ukrajini i Iranu.

Po završetku pregovora Putin i Si su potpisali zajedničku izjavu o jačanju partnerstva i strateškoj saradnji.

Četiri principa Rusija i Kina su se obavezale da će se pridržavati četiri principa i pozvale međunarodnu zajednicu da učini isto. Ističe se da ne postoje zemlje ili narodi "prve klase", da se bezbednost jedne države ne može osigurati na račun druge. Naglašavaju da velike zemlje moraju preuzeti posebne odgovornosti i ne zloupotrebljavati prednosti i da nijedna civilizacija nije izuzetak.

Za poslednjih 25 godina trgovina Rusije i Kine porasla je 30 puta. Poslednjih godina trgovina je veća od 200 milijardi dolara. Kineski lider je objasnio da su rezultati dobri, jer je poslednjih godina ojačalo političko poverenje Rusije i Kine. Ono se odrazilo na rast investicija, saradnju u energetici, kao i u trgovini.

U Moskvi i još nekoliko regiona Rusije Kinezi su počeli proizvodnju automobila. Direktor Ruskog fonda direktnih investicija Kiril Dmitrijev je izjavio da su tokom posete potpisali sa Kinezima više dogovora. Rusi i Kinezi će zajednički graditi železničku prugu preko važnog pograničnog prelaza Zabajkalsk ka Mandžuriji.

Do sada su sa Kinezima Rusi realizovali više od 50 krupnih projekata. Dogovoreni su projekti sa kineskom grupom za arhitekturu i dizajn, zatim u sferi korišćenja kosmičke infrastrukture. Realizuju se projekti u metalurgiji, hemijskoj industriji. Dogovore o saradnji potpisala su i Ministarstva kulture, kao i novinske agencije i državne TV kompanije.

Ministarstvo soljnih poslova Kine produžilo je bezvizni režim za građane Rusije do 31. decembra 2027. Tokom 2025. više od dva miliona ruskih turista bilo je u Kini, kao i kineskih u Rusiji.

Putin je pozvao kineskog kolegu da poseti Rusiju u 2027. godini.

Susret posle 26 godina

Ruski predsednik Putin juče se sreo sa kineskim inženjerom Pen Pajom, koga je upoznao prilikom prvog boravka u Kini 2000. godine u jednom parku. Putin se zaustavio i malo porazgovarao sa dečakom i njegovim ocem, a fotografije su objavili ruski novinari. Kasnije je taj dečak došao da studira u Rusiji i postao građevinski inženjer. Sada se Pen Paja susreo sa predsednikom Putinom.

Pen Paj ima 38 godina, živi u provinciji Hunanj. Pre tri godine magistrirao je na Moskovskom saobraćajnom fakultetu i kao inženjer radi u velikoj kompaniji u Hunanju. U razgovoru sa Putinom je rekao da smatra da mu je Rusija druga domovina i da ima predivne uspomene. Kazao je i da namerava da poseti Moskvu, gde njegova kompanija pravi jednu deonicu metroa.