LAVROV ZAKLJUČUJE: Pretnje Litvanije Kalinjingrad ne shvatati ozbiljno, željni su pažnje
MINISTAR spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da pretnje litvanskog Ministarstva spoljnih poslova o mogućim napadima NATO na Kalinjingrad ne treba ozbiljno shvatati, jer, kako je naveo, takvim izjavama samo pokušavaju da skrenu pažnju na sebe.
- Treba to jednostavno ostaviti van okvira pažnje i ne pridavati preveliki značaj - rekao je Lavrov novinarima, odgovarajući na pitanje da li šef litvanskog Ministarstva spoljnih poslova uzima previše slobode u davanju takvih izjava.
On je dodao da je prestao da čita takve izjave.
- Njima je očigledno potrebno da nekako potvrde da postoje. Samo, za razliku od poznatog filozofa Renea Dekarta koji je govorio: ‘Mislim, dakle postojim’, ovi samo — postoje - poručio je šef ruske diplomatije.
Podsetimo, ministar inostranih poslova Litvanije Kjastutis Budris izjavio je ranije da NATO, navodno, ima sredstva koja može da primeni protiv vojne infrastrukture Rusije u Kalinjigradskoj oblasti.
(Sputnjik)
Restoran Miya Galerija
