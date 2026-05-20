Svet

LAVROV ZAKLJUČUJE: Pretnje Litvanije Kalinjingrad ne shvatati ozbiljno, željni su pažnje

D.D.

20. 05. 2026. u 15:32

MINISTAR spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da pretnje litvanskog Ministarstva spoljnih poslova o mogućim napadima NATO na Kalinjingrad ne treba ozbiljno shvatati, jer, kako je naveo, takvim izjavama samo pokušavaju da skrenu pažnju na sebe.

ЛАВРОВ ЗАКЉУЧУЈЕ: Претње Литваније Калињинград не схватати озбиљно, жељни су пажње

Foto: Tanjug/Pool Photo via AP/Maxim Shipenkov (POOL)

- Treba to jednostavno ostaviti van okvira pažnje i ne pridavati preveliki značaj - rekao je Lavrov novinarima, odgovarajući na pitanje da li šef litvanskog Ministarstva spoljnih poslova uzima previše slobode u davanju takvih izjava.

On je dodao da je prestao da čita takve izjave.

- Njima je očigledno potrebno da nekako potvrde da postoje. Samo, za razliku od poznatog filozofa Renea Dekarta koji je govorio: ‘Mislim, dakle postojim’, ovi samo — postoje - poručio je šef ruske diplomatije.

Podsetimo, ministar inostranih poslova Litvanije Kjastutis Budris izjavio je ranije da NATO, navodno, ima sredstva koja može da primeni protiv vojne infrastrukture Rusije u Kalinjigradskoj oblasti.

(Sputnjik)

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
U Laser Medu briga o prostati je u sigurnim rukama

U Laser Medu briga o prostati je u sigurnim rukama