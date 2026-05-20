TRAMP PRETI NOVIM UDARIMA: NATO razmatra pokretanje jedne od najriskantnijih operacija

NATO razmatra slanje ratnih brodova u Ormuski moreuz do jula, kako bi deblokirao jedan od najvažnijih pomorskih prolaza na svetu, kroz koji prolazi petina svetske nafte i gasa.

Prema informacijama Blumberga, nekoliko članica saveza razgovara o slanju ratnih brodova čak i bez postignutog mirovnog sporazuma između SAD-a i Irana.

Ali, za sprovođenje takvog plana potrebna jednoglasna saglasnost svih članica. Deo zemalja, uključujući Španiju, međutim, za sad je vrlo suzdržan jer ne žele da budu uvučene u širi rat.

- Razmišljam li o tome? Apsolutno. Ali nema planiranja dok se ne donese politička odluka - rekao je general Aleksus Grinkevič, vrhovni komandant savezničkih snaga u Evropi.

Moreuz je trenutno blokiran, i to istovremeno od strane SAD-a i Irana, a mirovni sporazum i dalje nije na vidiku.

Donald Tramp je u utorak je upozorio da bi mogao da obnovi napade na Iran ako se njegovo vođstvo ne odrekne nuklearnog programa.

- Govorim o dva ili tri dana, možda petak, subota, nedelja, ograničeno vremensko razdoblje, jer im ne možemo dopustiti da dobiju nuklearno oružje - rekao je američki predsednik.

Tramp je pritom otkrio da je bio sat vremena udaljen od odobrenja novih udara na Iran, ali da su ga trojica zvaničnika zemalja Zaliva zamolila da pričeka.

Teheran je u utorak dostavio novi predlog koji uključuje prekid neprijateljstava na svim frontovima, povlačenje američkih snaga iz područja blizu Irana i isplatu ratnih odšteta.

To je predlog koji se u malo čemu razlikuje od onoga koji je Tramp prošle nedelje glatko odbio.

Napetosti u zalivu

Dok pregovori traju, na terenu i dalje postoje napetosti.

Ujedineni Arapski Emirati su saopštili da istražuju šest dronova koji su u poslednjih 48 sati gađali civilne ciljeve.

Takođe, jedan dron gađao je i nuklearnu elektranu Barakah. Napadi su, prema Ministarstvu odbrane UAE, došli sa iračke teritorije, gde deluje niz šiitskih milicija lojalnih Teheranu, piše britanski Telegraf.

