PESKOV PRESEKAO SVE SPEKULACIJE: Nema smisla porediti Putinovu i Trampovu posetu Kini
PORTPAROL Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da nema smisla porediti ceremonije poseta predsednika Rusije i SAD Kini.
Kako kaže, ceremonijalni aspekti poseta ruskog predsednika Vladimira Putina i američkog predsednika Donalda Trampa Pekingu teško da bi trebalo da budu osnova za poređenje ili zaključke.
- Ne, ima smisla upoređivati sadržaj. Nije uvek lako upoređivati, jer nije sve na površini. Ali, u stvari, glavna vrednost je u sadržaju, a ne u ceremonijalnim atributima- rekao je Peskov.
Prema njegovoj oceni, glavna vrednost leži u sadržaju kontakata koji se odvijaju tokom ovih poseta.
Ruski predsednik Vladimir Putin i predsednik Kine Si Đinping počeli su danas razgovore u Pekingu, a Putin je, na početku zvaničnih razgovora u Velikoj sali naroda, sagovornika nazvao "dragim prijateljem", ističući da su odnosi između Rusije i Kine dostigli neviđeni nivo i da predstavljaju model "istinskog sveobuhvatnog partnerstva i strateške interakcije".
Kineski predsednik Si Đinping poručio je danas, tokom razgovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Pekingu, da Kina i Rusija, kao glavne globalne sile, moraju da izgrade pravedniji sistem globalnog upravljanja, ističući da odnosi između Rusije i Kine, zasnovani na međusobnom poštovanju i saradnji, donose predvidljivost i stabilnost haotičnom svetu.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:RUSKI FAJTER NAPADA UKRAJINSKE CILjEVE: Pogledajte Su 25 u akciji
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
EVO O ČEMU ĆE RAZGOVARATI PUTIN I SI: U igri milijarde i odnosi sa Amerikom
15. 05. 2026. u 12:19
FAJNENŠEL TAJMS: Si rekao Trampu da bi Putin mogao da zažali zbog invazije na Ukrajinu
19. 05. 2026. u 09:41
"TRAMP JE I DALjE DOBRODOŠAO" Peskov: Putin bi voleo da se sastane sa njim u Moskvi (VIDEO)
11. 05. 2026. u 17:33
"TREBA ODATI PRIZNANjE VUČIĆU I SRBIJI, MORAMO ZAŠTITI SRBE OD KURTIJA" Montgomeri očitao lekciju medijima u CG o Kosovu i Metohiji
U INTERVJUU za crnogorski "Dan", Vilijam Montgomeri, bivši američki ambasador u SR Jugoslaviji, osvrnuo se na situaciju na Kosovu i Metohiji.
15. 05. 2026. u 13:16
KRAĐA VEKA U NBA! Nikola Jokić ovakvu nepravdu nije zaslužio, bruka i sramota
NBA liga donela je odluku o MVP igraču NBA lige!
17. 05. 2026. u 16:04 >> 16:14
FARMER OSTAVIO 5 KRAVA NA PUSTOM OSTRVU: 130 godina kasnije naučnici nisu mogli da veruju šta vide
PRIČA o pet krava ostavljenih na izolovanom ostrvu Amsterdam u Južnom okeanu prerasla je u jedno od najneobičnijih poglavlja moderne biologije.
14. 05. 2026. u 14:24 >> 20:55
Komentari (0)