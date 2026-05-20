Svet

PESKOV PRESEKAO SVE SPEKULACIJE: Nema smisla porediti Putinovu i Trampovu posetu Kini

D.D.

20. 05. 2026. u 11:19

PORTPAROL Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da nema smisla porediti ceremonije poseta predsednika Rusije i SAD Kini.

ПЕСКОВ ПРЕСЕКАО СВЕ СПЕКУЛАЦИЈЕ: Нема смисла поредити Путинову и Трампову посету Кини

Alexander Kazakov / Sputnik / Profimedia

Kako kaže, ceremonijalni aspekti poseta ruskog predsednika Vladimira Putina i američkog predsednika Donalda Trampa Pekingu teško da bi trebalo da budu osnova za poređenje ili zaključke.

- Ne, ima smisla upoređivati sadržaj. Nije uvek lako upoređivati, jer nije sve na površini. Ali, u stvari, glavna vrednost je u sadržaju, a ne u ceremonijalnim atributima- rekao je Peskov.

Prema njegovoj oceni, glavna vrednost leži u sadržaju kontakata koji se odvijaju tokom ovih poseta.

Ruski predsednik Vladimir Putin i predsednik Kine Si Đinping počeli su danas razgovore u Pekingu, a Putin je, na početku zvaničnih razgovora u Velikoj sali naroda, sagovornika nazvao "dragim prijateljem", ističući da su odnosi između Rusije i Kine dostigli neviđeni nivo i da predstavljaju model "istinskog sveobuhvatnog partnerstva i strateške interakcije".

Kineski predsednik Si Đinping poručio je danas, tokom razgovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Pekingu, da Kina i Rusija, kao glavne globalne sile, moraju da izgrade pravedniji sistem globalnog upravljanja, ističući da odnosi između Rusije i Kine, zasnovani na međusobnom poštovanju i saradnji, donose predvidljivost i stabilnost haotičnom svetu.

(Tanjug)

