SI ĐINPING PORUČUJE: Odnosi Kine i Rusije dostigli istorijski vrhunac - ovo svet nije video vekovima

ODNOSI između Rusije i Kine dostigli su istorijski vrhunac sveobuhvatnog partnerstva i strateške koordinacije, izjavio je kineski predsednik Si Đinping na zajedničkoj konferenciji za novinare sa ruskim liderom Vladimirom Putinom.

- Ove godine se navršava 30 godina od uspostavljanja partnerstva i strateške koordinacije između Kine i Rusije. Tokom proteklih 30 godina, naši odnosi, kaljeni vetrom i kišom, uzdigli su se na još više visine, prateći diktate vremena. Oni su sada na istorijskom vrhuncu sveobuhvatnog partnerstva i strateške koordinacije u novoj eri i s pravom se smatraju modelom novog tipa odnosa između velikih sila - rekao je Si Đinping novinarima nakon proširenih rusko-kineskih razgovora.

Kineski lider nazvao je odnose dve zemlje primerom odnosa dve velike države.



Rusko-kineski razgovori bili su detaljni, prijateljski i plodonosni, a vođen je i strateški dijalog o ključnim pitanjima, rekao je Si Đinping.

Rusija i Kina daju značajan doprinos zaštiti međunarodne pravde, dodao je on.

- Svet je nemiran i suočava se sa pretnjom povratka 'zakonu džungle'. Rusija i Kina moraju da se suprotstave manifestacijama hegemonije i pokušajima preokretanja istorije - ocenio je kineski predsednik.

Naglasio je da će Rusija i Kina, kao stalne članice Saveta bezbednosti UN, „odlučno pokazati osećaj dužnosti kao odgovorne svetske sile, podržati autoritet UN i međunarodnu pravdu i suprotstaviti se svim manifestacijama unilateralizma i hegemonije i pokušajima preokretanja istorije“.

Rusko-kineski odnosi igraju ulogu 'ključne konstante' u uslovima transformacije kakvu svet nije video vekovima, primetio je Si Đinping.

Naglasio je da je „političko uzajamno poverenje najupečatljivija karakteristika kinesko-ruskih odnosa“.

- Ono je zaštićeno kao osnovni cilj i princip u Ugovoru o dobrosusedstvu, prijateljstvu i saradnji, čije produženje smo predsednik Putin i ja već zajednički odlučili da produžimo - napomenuo je kineski predsednik.

On je dodao da se Rusija i Kina godinama pridržavaju principa nesvrstavanja, nekonfrontacije i nenapadanja trećih strana.

Trgovinski promet između Rusije i Kine povećan je za 20 odsto u prva četiri meseca 2026. godine, istakao je Si.

- Obim bilateralne trgovine je premašio 200 milijardi dolara treću godinu zaredom- rekao je Si Đinping u zajedničkom saopštenju sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Kineski lider je potvrdio da su Rusija i Kina produžile Sporazum o dobrosusedstvu, prijateljstvu i saradnji, lideri su doneli zajedničku odluku.

Moskva i Peking potpisali su deklaraciju o uspostavljanju multipolarnog sveta, takođe je naglasio Si.

Ruski predsednik Vladimir Putin, na poziv kineskog predsednika Si Đinpinga, boravi u zvaničnoj poseti Kini od 19. do 20. maja.

Poseta je tempirana tako da se poklopi sa 25. godišnjicom potpisivanja rusko-kineskog Sporazuma o dobrosusedstvu.

Ruskog lidera prati delegacija, u kojoj su zamenici premijera, ministri, šefovi državnih korporacija i predstavnici velikih preduzeća.

(Sputnjik)