U PEKINGU POTPISANO 20 DOKUMENATA: Putin i Si usvojili zajedničku deklaraciju o razvoju multipolarnog sveta

PREDSTAVNICI Rusije i Kine potpisali su 20 zajedničkih dokumenata tokom posete ruskog predsednika Vladimira Putina Pekingu, a Putin i kineski predsednik Si Đinping usvojili su zajedničku deklaraciju o razvoju multipolarnog sveta.

Dve strane su usvojile 20 dokumenata, od kojih su neke potpisali lideri dve zemlje, prenosi agencija RIA Novosti i dodaje da su, konkretno, Putin i Si objavili zajedničku izjavu o daljem jačanju partnerstva i produbljivanju odnosa između Rusije i Kine, kao i zajedničku deklaraciju o razvoju multipolarnog sveta i novog tipa međunarodnih odnosa.

Tokom posete, strane su takođe potpisale niz međuvladinih, međuresornih i komercijalnih dokumenata.

Ovi dokumenti se odnose na produbljivanje saradnje u oblastima nuklearne energije, industrije, trgovine, transporta, građevinarstva, obrazovanja, kinematografije i drugih oblasti.

Ceremonija potpisivanja bilateralnih dokumenata održana je danas nakon razgovora dvojice lidera u Pekingu.

