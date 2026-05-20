Svet

U PEKINGU POTPISANO 20 DOKUMENATA: Putin i Si usvojili zajedničku deklaraciju o razvoju multipolarnog sveta

D.D.

20. 05. 2026. u 09:13

PREDSTAVNICI Rusije i Kine potpisali su 20 zajedničkih dokumenata tokom posete ruskog predsednika Vladimira Putina Pekingu, a Putin i kineski predsednik Si Đinping usvojili su zajedničku deklaraciju o razvoju multipolarnog sveta.

У ПЕКИНГУ ПОТПИСАНО 20 ДОКУМЕНАТА: Путин и Си усвојили заједничку декларацију о развоју мултиполарног света

Foto: Tanjug/Alexander Kazakov (POOL)

Dve strane su usvojile 20 dokumenata, od kojih su neke potpisali lideri dve zemlje, prenosi agencija RIA Novosti i dodaje da su, konkretno, Putin i Si objavili zajedničku izjavu o daljem jačanju partnerstva i produbljivanju odnosa između Rusije i Kine, kao i zajedničku deklaraciju o razvoju multipolarnog sveta i novog tipa međunarodnih odnosa.

Tokom posete, strane su takođe potpisale niz međuvladinih, međuresornih i komercijalnih dokumenata.

Ovi dokumenti se odnose na produbljivanje saradnje u oblastima nuklearne energije, industrije, trgovine, transporta, građevinarstva, obrazovanja, kinematografije i drugih oblasti.

Ceremonija potpisivanja bilateralnih dokumenata održana je danas nakon razgovora dvojice lidera u Pekingu.

(Tanjug)

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

NIJE TAČNO! Dejan Stanković uputio oštar demantij povodom neistinitih i tendencioznih tvrdnji!
Fudbal

0 4

"NIJE TAČNO!" Dejan Stanković uputio oštar demantij povodom neistinitih i tendencioznih tvrdnji!

Povodom neistinitih i tendencioznih tvrdnji nekih medija da je trener fudbalskog kluba Crvena Zvezda Dejan Stanković pružio podršku "dojučerašnjem selektoru vaterpolo reprezentacije Srbije Urošu Stevanoviću i reprezentativcima koji su odlučili da ne igraju za nacionalni tim dok je Slobodan Soro predsednik Vaterpolo saveza Srbije", agencija Tanjug obratila se našem proslavljenom fudbaleru i treneru Dejanu Stankoviću i direktoru VK Radnički Kragujevac Jugoslavu Vasoviću.

19. 05. 2026. u 14:50

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Factory među zapaženijim kompanijama na ovogodišnjem JobFair-u

Factory među zapaženijim kompanijama na ovogodišnjem JobFair-u