PUTIN I SI UZ ČAJ O MULTIPOLARNOM SVETU: Ruski predsednik se uoči dolaska u Peking prvi put obratio video-porukom građanima Kine

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin prvi put se obratio narodu Kine video-porukom povodom dolaska u Peking na poziv, kako je rekao, starog druga i prijatelja, predsednika Si Đinpinga.

Putin je kazao da mu je drago što je ponovo u Pekingu i pozdravio drage prijatelje Kineze. Dodao je da su dve susedne zemlje dostigle najviši nivo odnosa, a da lični kontakti sa predsednikom Sijem omogućuju da se prave, i zatim realizuju, novi planovi.

Do sada je uoči posete Putin davao intervjue kineskim novinarima, ili je pisao autorski tekst o odnosima i perspektivi razvoja Rusije i Kine. Povod posete ovoga puta je obeležavanje 25. godišnjice potpisivanja dogovora o dobrosusedstvu, prijateljstvu i saradnji Rusije i Kine.

- Odnosi Rusije i Kine imaju poseban karakter međusobnog poverenja i razumevanja, kao i spremnosti za ravnopravnu saradnju. Rusija i Kina podržavaju jedna drugu u zaštiti suvereniteta i državnog jedinstva. Moskva i Peking se ne druže da bi bili protiv nekoga, već je to plod želje za mirom i sveopštim procvatom - kazao je Putin.

Demantovali "Fajnenšel tajms" MINISTARSTVO spoljnih poslova Kine demantovalo je pisanje "Fajnenšel tajmsa" kako je tobože Si Đinping u razgovoru sa predsednikom SAD Donaldom Trampom kazao kako će Putin kasnije možda zažaliti što je krenuo sa Specijalnom vojnom operacijom u Ukrajini. U Pekingu ističu da je informacija koju je objavio britanski list lažna. "Fajnenšel tajms" tvrdi da je izjavu dobio od svojih izvora. Britanci su postigli svoj cilj, jer su njihovu lažnu vest preneli mnogi, a pitanje je koliko će listova preneti kineski demanti.

U video-obraćanju Putin je ponovio ono što on i Si često govore, da rusko-kineska strateška saradnja igra stabilizijuću ulogu u svetskoj areni. Istakao je da bezvizni režim za građane dveju zemalja otvara nove mogućnosti za kontakte građana.

Govoreći o ekonomskoj saradnji, Putin je rekao da je ona veća od 200 milijardi dolara, a uzajamna plaćanja su u potpunosti prevedena u rublje i juane. Na taj način trgovina dveju zemalja ne zavisi od uticaja treće zemlje i nestabilnosti na svetskim tržištima.

Putin je u Peking doputovao sinoć, ali je jedan broj članova ruske vlade stigao ranije i već je imao sastanke sa kineskim kolegama u Pekingu tokom prepodneva. Na aerodromu je Putina dočekao ministar spoljnih poslova Kine Van Ji.

Zajednički razvoj VI NA pregovorima u Pekingu Kinezi su predložili Rusima da intenziviraju saradnju u sferi visokih tehnologija i inovacija, uključujući i veštačku inteligenciju. To je izjavio kineski potpredsednik vlade Čan Gocin. U Pekingu smatraju da sa Rusima moraju da produbljuju kooperaciju u oblasti fundamentalnih istraživanja, jer će od toga biti obostrana korist, posebno za povećanje efektivnosti i ekonomije dveju zemalja. U Rusiji studira oko 50.000 kineskih studenata, a u Kini 20.000 Rusa.

Glavni pregovori Putina i Sija biće danas uz čaj u formatu četiri naspram četiri člana delegacije. Kasnije su predviđeni i razgovori u širem sastavu. Posle toga će biti potpisano oko 40 dokumenata. Putin i Si će potpisati i zajedničku izjavu o jačanju sveobuhvatnog partnerstva i strateške saradnje.

Danas će kineski lider Si dočekati Putina na glavnom trgu u Pekingu. Osim što će biti potpisani brojni dogovori o saradnji, svakako će biti interesantna i nova Sijeva i Putinova poruka svetu o multipolarnom svetu. Već sada se zna da će oba lidera ponoviti stav da je došao kraj dominacije jednog hegemona u svetu.

Premijer Mišustin ostao U RUSKOJ delegaciji u Pekingu nalazi se pet potpredsednika vlade i osam ministara. Na čelu potpredsedničkog "tima" je Denis Manturov, a tu je i potpredsednica vlade Tatjana Golikova zadužena za zdravstvo, zatim Aleksandar Novak koji godinama vodi energetiku. Među ministrima je veteran, šef diplomatije Rusije Sergej Lavrov, ministar finansija Anton Siluanov, ministar ekonomskog razvoja Maksim Rešetnikov, ministarka poljoprivrede Oksana Lut. U delegaciji je i predsednica Centralne banke Rusije Elvira Nabiuljina. Zbog tog sastava u Moskvi su se našalili da su ostavili samo predsednika vlade Mihaila Mišustina.

U Kremlju su objasnili da je poseta Putina Pekingu bila dogovorena još početkom godine i nije nikakvo "utrkivanje" sa dolaskom šefa Bele kuće Donalda Trampa u Kinu.

Očekuje se da se definitivno postigne i finansijski dogovor oko gasovoda "Snaga Sibira 2" koji bi trebalo da transportuje ruski gas preko Mongolije u Kinu, kojoj je, inače, sve potrebnije plavo gorivo. Raste prodaja i ruske nafte Kini. U prvom kvartalu ove godine je porasla za 35 odsto.







